Mudurnu'nun Yeni Ahi Babası İsmail Atlı - Son Dakika
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Mudurnu'nun Yeni Ahi Babası İsmail Atlı

Mudurnu'da yapılan Ahilik Haftası etkinliklerinde İsmail Atlı, 2024 yılı Türkiye Ahi Babası seçildi.

27.09.2024 14:46
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinden " Türkiye'nin ahisi" seçilen demirci ustası İsmail Atlı'ya plaket takdim edildi.

Mudurnu'da 37. Ahilik Haftası etkinliklerle kutlandı.

Hükümet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu, ahiliğin sadece bir meslek örgütlenmesi değil, aynı zamanda dayanışma, yardımlaşma, dürüstlük ve ahlaki değerler üzerine kurulmuş yaşam biçimi olduğunu söyledi.

Bu değerleri hatırlamanın ve nesilden nesle aktarmanın önem taşıdığını vurgulayan Kalaycıoğlu, "Bugün bizlere düşen görev, ahilik değerlerini günümüz ticaret dünyasında da yaşatmak ve yaygınlaştırmaktır. İlçemiz ahilik geleneği açısından günümüzde önemli bir konumda bulunmaktadır. Ahiliğin coğrafi olarak daha çok Kırşehir iliyle anılmasına rağmen Türkiye'de ilçe düzeyinde ahilik gelenek ve görenekleri yaşatmaya devam eden tek ilçe, güzel ilçemiz Mudurnu'dur." diye konuştu.

Kalaycıoğlu, "Mudurnu Tarihi Ahi Kenti"nin 2015 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesine dahil edildiğini hatırlattı.

Demirci esnafı merhum Hacı Mehmet Şenkaya'nın 2009 yılında Türkiye'nin Ahi Babası seçildiğini anımsatan Kalaycıoğlu, "Bu yıl da demirci esnafımızdan İsmail Atlı, 2024 yılı Türkiye Ahi babası seçilmiştir." dedi.

Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu da ahiliğin; açıklık, cömertlik, kardeşlik anlamlarına geldiğini belirtti.

Ahilik teşkilatının Mudurnu'da derin izler bıraktığına işaret eden Doğan, "2009 yılında ilçemizde Türkiye'nin ilk Ahi Babası ilan edilen demirci ustalarımızdan merhum Mehmet Şenkaya'nın ardından 15 yıl sonra Türkiye Ahi Babası ünvanının tekrar ilçemizden çıkması, tüm Mudurnulu hemşerilerimize büyük sevinç yaşatmış ve gururlandırmıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin ve Mudurnu'nun 2024 yılı Ahi Babası seçilen İsmail Atlı ise dedesinden babasına, ondan da kendisine kalan demircilik mesleğini ahilik geleneği ve kültürüyle sürdürmenin gururunu yaşadığını kaydetti.

Atlı, Kültür ve Turizm Bakanlığının el sanatları sanatçısı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü anlatarak, "Ahilik geleneği Kırşehir'de olduğu gibi Anadolu'nun tarihi kenti, İpek Yolu'nda bulunan Mudurnumuz'da devam etmektedir. Her cuma günü yapılan esnaf duası bu hususlardan biri olup birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma, kaynaşma örneklerindendir. Yılın Ahisi olarak şahsımın onurlandırmasından dolayı bugünlere gelmemde emeği geçen ustalarımdan rahmetli dedeme, babama ve yanımda olan kıymetli aileme, bizleri yalnız bırakmayan Mudurnu hemşerilerime sonsuz saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bolu'da ve Türkiye'de yılın Ahi Babası seçilen İsmail Atlı, yılın kalfası kasap Ömer Ali Koçoğlu ve yılın çırağı fırıncı Orçun Taha Çaylakoğlu'na protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi.

Ahilik geleneği olan şed kuşanma töreni canlandırıldı. Daha sonra ilçede 700 yıldan uzun süredir devam ettirilen esnaf duası yapıldı.

Tarihi Demirciler Çarşısı'nda hayır ekmeği dağıtıldı, dua edildikten sonra yemek ikram edildi.

Etkinliğe, Bolu Vali Yardımcısı Remzi Oğuz Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası temsilcileri, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan İsmail Atlı'ya ahilik beratı, yarın Kırşehir'de düzenlenecek törenle verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mudurnu'nun Yeni Ahi Babası İsmail Atlı - Son Dakika

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