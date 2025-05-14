Muğla Açıklarında 6.0 Büyüklüğünde Deprem

1) MUĞLA AÇIKLARINDA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Türkiye'den en yakın kara parçası olan Datça ilçesine 155 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 01.51'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Türkiye'den en yakın kara parçası olan Datça ilçesine 155 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

VALİ AKBIYIK: OLUMSUZ BİR DURUM İNTİKAL ETMEMİŞTİR

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Vali Akbıyık yaptığı açıklamada, "Deprem ile ilgili taramalarımız devam etmektedir. Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir.ö ifadelerini kullandı.