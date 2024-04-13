Antalya'da teleferik kazasının ardından başlatılan kurtarma çalışmalarına katılan CHP'li belediyelerin koordinatörlüğünü yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Dün gece karadan yapılan kurtarma müdahalelerinde arkadaşlarımız zor arazi şartlarında çalıştılar. Arama kurtarma personelimiz görevlerini başarıyla yerine getirdiler. Şu anda bizler de yine aynı şekilde süreci takip ediyoruz. Biz süreç sonuçlanıncyaa kadar burada olacağız ve takip edeceğiz" dedi.
Antalya'da teleferik kazasının ardından başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma çalışmalarına katılan CHP'li belediyelerin koordinatörlüğünü yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, teleferik kazası sonrası yürütülen kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Aras, şunları söyledi:
"İHTİYAÇ OLAN HER ANDA GÖREV BAŞINDA OLACAĞIZ"
"Dün geceden itibaren Muğla olarak bölgeye intikal etmiştik. İstanbul ve Ankara ekipleri de yoldaydı. Sonrasında Balıkesir, Denizli, İzmir ekiplerimizde şu anda Antalya'da. Dün gece karadan yapılan kurtarma müdahalelerinde arkadaşlarımız zor arazi şartlarında çalıştılar. Arama kurtarma personelimiz görevlerini başarıyla yerine getirdiler. Şu anda bizler de yine aynı şekilde süreci takip ediyoruz. Helikopterlerle yapılan çalışmaları izliyoruz. Ambulanslarımız, itfaiye araçlarımız var. Tam donanımlı arama kurtarma timlerimiz var. Büyükşehirlerden gelen arkadaşlarımız aramızda. Biz süreç sonuçlanıncaya kadar burada olacağız ve takip edeceğiz. Gelen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İhtiyaç olan her anda görev başında olacağız."
Son Dakika › Güncel › Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya'daki teleferik kazasının kurtarma çalışmalarını koordine ediyor - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik olarak gerçekleştirildi. Şüphelilerin terör örgütü propagandası yapma, üyelik ve yardım etme suçları işledikleri tespit edildi.
Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin baba ve kız olduğu öğrenildi. Aile, Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a gittiği ve dönüş yolunda kaza geçirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada, kamyonet devrilirken otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Sizin düşünceleriniz neler ?