Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya\'daki teleferik kazasının kurtarma çalışmalarını koordine ediyor

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Antalya'da teleferik kazasının ardından başlatılan kurtarma çalışmalarına katılan CHP'li belediyelerin koordinatörlüğünü yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Dün gece karadan yapılan kurtarma müdahalelerinde arkadaşlarımız zor arazi şartlarında çalıştılar. Arama kurtarma personelimiz görevlerini başarıyla yerine getirdiler. Şu anda bizler de yine aynı şekilde süreci takip ediyoruz. Biz süreç sonuçlanıncyaa kadar burada olacağız ve takip edeceğiz" dedi.

Antalya'da teleferik kazasının ardından başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarma çalışmalarına katılan CHP'li belediyelerin koordinatörlüğünü yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, teleferik kazası sonrası yürütülen kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Aras, şunları söyledi:

"İHTİYAÇ OLAN HER ANDA GÖREV BAŞINDA OLACAĞIZ"

"Dün geceden itibaren Muğla olarak bölgeye intikal etmiştik. İstanbul ve Ankara ekipleri de yoldaydı. Sonrasında Balıkesir, Denizli, İzmir ekiplerimizde şu anda Antalya'da. Dün gece karadan yapılan kurtarma müdahalelerinde arkadaşlarımız zor arazi şartlarında çalıştılar. Arama kurtarma personelimiz görevlerini başarıyla yerine getirdiler. Şu anda bizler de yine aynı şekilde süreci takip ediyoruz. Helikopterlerle yapılan çalışmaları izliyoruz. Ambulanslarımız, itfaiye araçlarımız var. Tam donanımlı arama kurtarma timlerimiz var. Büyükşehirlerden gelen arkadaşlarımız aramızda. Biz süreç sonuçlanıncaya kadar burada olacağız ve takip edeceğiz. Gelen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İhtiyaç olan her anda görev başında olacağız."