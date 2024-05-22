Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelli Nakil Hizmeti Devam Ediyor

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşlar için hayata geçirilen nakil hizmeti devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların belediye hizmetlerinden eşit şekilde yararlanması, sosyal hayatta daha fazla yer alabilmesi ve sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir'den talepte bulunan engelli vatandaşlar, evlerinden alınarak istedikleri yere götürülüyor ve ev dışındaki zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor. İşlemleri biten vatandaşlar tekrar evlerine geri götürülüyor. 2015 yılında hizmete başlayan söz konusu proje ile ekipler bu güne kadar bin 915 engelli vatandaşın 26 bin 400 kez naklini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin zihinsel engelli bireylere sunduğu "Kısa Mola" projesi ve engelli nakil hizmetinden faydalanan Sadıka İlter, çocuğunun özellikle merkeze severek geldiğini, burada zaman geçirdiği sürede çarşıda işlerini hallederek sosyalleştiğini belirtti. İlter, "Kısa Mola'nın bizlere çok büyük faydası var. Çocuğum buraya severek geliyor. O buraya geldiği zaman bende çarşıda işlerimi hallediyorum. Arkadaşlarımla kahve içip sohbet ediyorum. Çocuğum buradayken bende bir nefes alıyorum. Belediyenin engelli nakil aracı bizi evimizden alıyor. Gidecek olduğumuz yere gidiyoruz. Sonra tekrar bizi eve bırakıyorlar. Bu hizmetten biz de memnunuz çocuklarımızda memnun" dedi.

Hizmetten yararlanan bir diğer vatandaş Tuncay Dökmetaş ise "1995 yılından beri engelliyim. Engelli nakil aracı hizmeti bizim için adeta bulunmaz bir Bursa kumaşı. Hastaneye gidiyoruz, bankaya gidiyoruz. Sosyal aktivitelere katılıyoruz. Bu hizmette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.