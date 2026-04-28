Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıta Bisiklet Takımı Sporcuları, Türkiye Bisiklet Turu'nda Sergiledikleri Performansla Dikkat Çekti

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 61'incisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na Kıta Bisiklet Takımı ile katıldı. Uluslararası birçok ekibin yer aldığı organizasyonda Muğla ekibi, ilk iki etapta kaçış gruplarında yer alarak dikkat çekti.

Uluslararası düzeyde birçok güçlü takımın mücadele ettiği organizasyonda Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kıta Bisiklet Takımı sporcuları, ilk iki etapta sergiledikleri performansla dikkat çekti. Sporcular, gerçekleştirilen etaplarda kaçış gruplarında yer alarak yarışın kritik anlarında ön plana çıktı. Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kıta Bisiklet Takımı, düzenlenen Marmaris–Kıran etabında da mücadeleye devam ediyor. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Timur Öztoprak, Bisiklet A Milli Takımı'na davet edildi. Öztoprak, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek yarışlarda Türkiye'yi temsil edecek.

"Muğla'yı sporda marka kent yapmakta kararlıyız"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda mücadele eden sporcuları ve A Milli Takım'a davet edilen Timur Öztoprak'ı tebrik etti. Aras, "Muğla'mızın böylesine önemli bir organizasyonda Kıta Bisiklet Takımı ile temsil edilmesi bizler için büyük bir gurur. Sporcularımızın ilk etaplardan itibaren gösterdiği mücadele ve azim, doğru yolda olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor. Diğer yandan sporcumuz Timur Öztoprak'ın A Milli Takım'a davet edilmesi de altyapıya ve sporcularımıza yaptığımız yatırımların ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sporu ve sporcuyu desteklemeye, gençlerimize fırsatlar sunmaya devam edeceğiz. Muğla'yı sadece turizmde değil, sporda da marka kent yapmakta kararlıyız" diye konuştu.