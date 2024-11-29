Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Evde Fizyoterapi Hizmeti - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Evde Fizyoterapi Hizmeti

Muğla Büyükşehir Belediyesi, evde bakım hizmetleri dahilinde fizyoterapi hizmetini başlatarak Menteşe, Bodrum ve Ortaca ilçelerinde hasta ziyaretlerine başladı. Hem hastaların hem de ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik kişiye özel tedavi programları sunuluyor.

29.11.2024 15:26
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, evde bakım hizmetleri kapsamında fizyoterapi hizmetini de yaşama geçirdi. Menteşe, Bodrum ve Ortaca ilçelerinde çalışmaya başlayan fizyoterapistler, hastaları evlerinde ziyaret ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla sunduğu evde bakım hizmetlerinin kapsamını genişleterek fizyoterapi hizmetini de hayata geçirdi. Uygulama; Menteşe, Bodrum ve Ortaca ilçelerinde başlarken, gelecek günlerde diğer ilçelerde de hayata geçirilecek.

Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri, evde bakım hizmetinden faydalanan yatağa bağımlı felçliler, hareketsiz kalan yaşlılar, yoğun bakım süreci sonrası hareket etmekte zorlananlar, ortopedik ameliyatlar sonrasında hareket etmekte güçlük çekenler ve yatağa bağımlı engelli vatandaşlara evlerinde fizik tedavi hizmeti vermeye başladı.

Kişiye özel tedavi ve destek

Hizmet kapsamında her hastaya, durumlarına göre tedavi programları uygulanıyor. Fizik tedavi seanslarında uygulanan egzersiz programlarıyla, hastaların yaşadığı fiziksel rahatsızlıklar en aza indirilip hareket kabiliyetleri artırılıyor. Bu tedavi programlarıyla hastaların en kısa sürede bağımsız bir şekilde hareket edebilmesi amaçlanıyor.

Ailelere eğitim ve evde kolaylık sağlanıyor

Sağlık ekipleri, aynı zamanda hasta yakınlarının ve aile bireylerinin de hizmetin bir parçası haline gelmesini sağlıyor. Fizyoterapistler, aile bireylerine hastalarının bakımında dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında eğitimler vererek güvenli bir yaşam alanı için rehberlik yapıyor. Böylelikle hem hasta hem de aile bireylerinin sürece dahil edildiği bütüncül bir yaklaşım benimseniyor.

"Sağlığın en büyük zenginlik olduğunu biliyor, onların yanında olmak için çalışıyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatandaşların sağlığının, huzurunun ve mutluluğun her şeyden önemli olduğunu söyleyerek, "Büyükşehir Belediyesi olarak evde bakım hizmetlerimizin alanını genişleterek sağlık alanında hemşehrilerimizin evlerine misafir oluyoruz. Diyetisyen, psikolog desteği, evde reçete yazımından sonra fizyoterapi hizmetini de vatandaşlarımız için başlattık. Bu çalışmalarımızla sağlık hizmetlerini vatandaşlarımızın evlerine kadar götürüyoruz. Sağlığın en büyük zenginlik olduğunu biliyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığı için çalışmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Evde Fizyoterapi Hizmeti - Son Dakika

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