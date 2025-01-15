Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nden Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde Yenileme Çalışması

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, devraldıkları Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yenileme çalışması başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hem bölge halkının hem de yerli, yabancı turistlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayabilecek standartlara uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmalara hemen başladık" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni devralarak iyileştirme ve düzenleme çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi, terminalin daha kaliteli hizmet sunabilmesi için gerekli yenileme projelerini hayata geçirecek.

Otogar, 2006 yılında özel bir şirkete kiraya verilmişti

Fethiye'nin Kesikkapı Mahallesi'nde bulunan 15 bin 889 metrekare yüz ölçümlü Şehirlerarası Otobüs Terminali, Fethiye Belediye Başkanlığı döneminde 2006 yılında özel bir şirkete 3996 sayılı kanun (yap, işlet, devret) ile kiraya verildi. Terminal işletme süresinin 05.09.2017 tarihinde sona ermesinin ardından şirket sözleşme hükümleri uyarınca 5 yıllık uzatım hakkını kullanarak, 05.09.2022 tarihine kadar işletmeciliğini yeniden aldı. Bahsi geçen şirket, Hukuk Mahkemesi'nde 2 yıl daha uzatılmasını talep ederek uyarlama davası açtı ve davayı kaybetti.

Büyükşehir davayı kazandı, tahliye talep etti

Şirketin davayı kaybetmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi hukuk işleri uzatım iptal davası açtı ve idari mahkemeyi kazandı. Ardından Bölge İdare Mahkemesi'ne müracaat eden Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlığa başvuru yapıp, tedbir kararının kalktığını dile getirerek 2886 kanunun 75. Maddesi uyarınca tahliye talep etti. Bu talep kaymakamlık tarafından reddedildi ve sebep olarak söz konusu işletmenin kaybettiği süre uzatım davasının istinaf incelemesinin devam ettiği gösterildi.

Devam eden süreçte, Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği tarafından kaymakamlığın 'ret' işleminin iptali için İdare Mahkemesi'nde dava açıldı ve 20.09.2024 tarihli Muğla 3. İdare Mahkemesi kararına esasen Büyükşehir Belediyesine devir edilmesi için karara bağlandı.

Devir işlemleri 2024 Kasım'da tamamlandı

Gelinen süreçte, Fethiye Kaymakamlığı'nın olur yazısı ile tahliye kararı verildi ve tahliye kararı Büyükşehir Belediyesine bildirildi. Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin tahliye ve Büyükşehir Belediyesine devir işlemleri 22.11.2024 tarihinde tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesine devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün terminal faaliyetlerinin aksamadan sürmesi için Terminaller ve Otoparklar Şube Müdürlüğünce idari personel görevlendirmesi yapıldı ve malzeme tedariki sağlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına T1 yetki belgesi başvurusunda bulunuldu.

Yetki belgesi müracaatı kapsamında alanın tamamında panel çit kaplaması yapılarak tek noktadan yaya giriş çıkışı sağlandı. Bebek bakım odası faaliyete alındı. X-ray cihazı ve tek yönlü çıkış turnike alım süreçleri başlatıldı. T1 yetki belgesi başvurusu kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alan denetimi sorunsuz gerçekleştirilerek ruhsat sürecini tamamlandı.

"Zemin, alt ve üstyapısı ile ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede bitireceğiz"

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir, "Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali, 2022 yılına kadar özel bir firma tarafından işletiliyordu. 2022 yılından sonra devralmak için hukuki sürecimiz başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz Kasım ayında terminali devraldık. Otogarımızın işletme izin belgesi bulunmuyordu. Bakanlığa müracaatımızı yaparak gerekli önlemlerimizi aldık. Güvenlik tedbirleri kapsamında tüm düzenlemelerimizi tamamladık. Bakanlıktan hali hazırda işletme belgesini almış bulunmaktayız. Fethiyemize gelen misafirlerimizi gidecekleri yere ulaştırmak için çalışmalarımızı yaptık. Esnafımızın yerleşkedeki planlamalarını tamamladık. Ayrıca Fethiye Otogarının zemin, alt ve üstyapısı ile ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede bitireceğiz. Fethiyemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Modern bir otogarla vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Dünya Kenti Muğlamızda yerli ve yabancı misafirlerimizin en çok tercih ettiği ilçelerimizden Fethiyemize yakışan bir otobüs terminali için göreve gelir gelmez çalışmalarımızı başlattık. Hukuki süreçlerden sonra 2024 yılı sonunda otogarımız Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğuna geçti. Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hem bölge halkının hem de yerli, yabancı turistlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayabilecek standartlara uygun hale getirilmesi için gerekli çalışmalara hemen başladık. Yenileme çalışmalarından sonra Fethiye'nin turizm potansiyeline uygun modern bir otogarla vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Fethiye Otogarımız gibi Marmaris Otogarımızı da yeniliyoruz. Muğlamızın 13 ilçesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıran hizmetleri hayata geçirmeye, mutlu bir Muğla için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.