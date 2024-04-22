Muğla\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kortej Yürüyüşü Düzenlendi

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Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kortej yürüyüşü düzenlendi.

Menteşe ilçesi Recai Güreli Caddesi'nden başlayan kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda son buldu.

Cumhuriyet Meydanı'nda Dumlupınar İlkokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.

Kortejde, Nasreddin Hoca, Keloğlan ve Barış Manço kostümleriyle yürüyüşe katılan öğrenciler dikkati çekti.

Yürüyüşe, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.