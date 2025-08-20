Muğla'da 30 Milyon TL'lik Motosiklet Dolandırıcılığı - Son Dakika
Muğla'da 30 Milyon TL'lik Motosiklet Dolandırıcılığı

20.08.2025 09:30
Muğla'da motosiklet vaadiyle 30 milyon TL dolandıran 10 şüpheli, eş zamanlı baskınla yakalandı.

MUĞLA'da 'uygun fiyata motosiklet' vaadiyle vatandaşları 30 milyon TL dolandıran 10 şüpheli, eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

Menteşe, Marmaris, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde yaşayan 49 kişi, İstanbul'da bulunan ünlü bir motosiklet markasından düşük fiyatlarla motosiklet alabilecekleri vaadiyle dolandırıldı. Şikayetler sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Mağdurların ifadeleri doğrultusunda yaklaşık 30 milyon TL'lik vurgun yapıldığı tespit edildi.

3 İLDE OPERASYON

HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) üzerinden yapılan hesap incelemelerinde, mağdurlardan alınan paraların farklı hesaplara aktarıldığı belirlendi. Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.A., R.D., M.E., S.E., T.Ö., E.Ş., E.Ç., B.D., L.M. ve B.M.'ye yönelik 19 Ağustos'ta Muğla, İstanbul ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

