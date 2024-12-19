Muğla'da 4 Bin Vatandaşa Yangın ve Acil Durum Eğitimi - Son Dakika
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Muğla'da 4 Bin Vatandaşa Yangın ve Acil Durum Eğitimi

Muğla\'da 4 Bin Vatandaşa Yangın ve Acil Durum Eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 330 kırsal mahallede 3 bin 985 vatandaşa yangın ve acil durumlara karşı eğitimler verdi. Başkan Ahmet Aras, vatandaşların bilinçlenmesinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

19.12.2024 15:09  Güncelleme: 15:19
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, il genelinde 330 kırsal mahallede 3 bin 985 vatandaşa yangınlar ve diğer acil durumlara karşı bilgilendirme eğitimleri verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Amacımız, yangınlar başta olmak üzere, acil durumlar konusunda bilinçli bir toplum oluşturmak, mevsimsel risklere karşı alınabilecek önlemleri anlatmak ve yerel halkı yangınlara nasıl müdahale edileceği konusunda bilgilendirmek" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların yangınlar ve diğer acil durumlara karşı bilinçlenmesini sağlamak amacıyla kapsamlı eğitim programları düzenliyor. Her yaş grubuna hitap eden eğitimler, hem bilgi hem de pratik uygulamalarla katılımcılara hayati öneme sahip beceriler kazandırmayı amaçlıyor.

3 bin 985 vatandaşa eğitim verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, il genelinde şu ana kadar 330 kırsal mahallede 3 bin 985 vatandaşa eğitim verdi. Katılımcılara günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri risklere karşı pratik bilgiler kazandırılması amaçlanan eğitimlerde yangın güvenliği, afet farkındalığı gibi kritik konular ele alındı.

Soba zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemler anlatıldı

Muğla'da kırsal bölgelerde sıkça yaşanan soba zehirlenmeleri, temizlenmeyen bacalarda yaşanan baca yangınları ve tüp yangınlarına karşı alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde vatandaşlara anlatıldı. Ayrıca tüplü yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı ve yangın anında tahliye yöntemleri gibi uygulamalı eğitimlerle vatandaşların bu tür durumlara hazırlıklı olmaları amaçlanıyor. Eğitimler sırasında vatandaşların sorularını yanıtlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, mahallelerdeki özel riskleri değerlendirerek çözüm üretiyor. İtfaiyenin yetkisi dışında bir sorun ya da talep olursa bunlar da yetkili kişi ve kurumlara iletiliyor.

Muğla genelindeki kırsal mahallelerde düzenlenmeye devam eden eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlar, mahalle muhtarları aracılığıyla ya da doğrudan Muğla İtfaiyesi ile iletişime geçerek başvuru yapabiliyor. Eğitimlerin her mahallede düzenli olarak tekrarlanması ve talepler doğrultusunda yeni mahalleler de programa dahil ediliyor.

"Amacımız, yangınlar başta olmak üzere, acil durumlar konusunda bilinçli bir toplum oluşturmak"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, son yıllarda Muğla'nın çok önemli yangınlar atlattığına dikkat çekerek, kırsal mahallerde yangın eğitimleri ile 13 ilçe 330 mahallede yaklaşık 4 bin vatandaşa ulaştıklarını belirtti.

Başkan Aras, "Muğla, yüzde 68 orman varlığıyla ülkemizin en özel şehirlerinden biridir. Ancak son yıllarda, iklim değişikliğinin getirdiği kuraklıkla birlikte orman yangınları riski ne yazık ki artarak devam ediyor. Bu nedenle, önleyici tedbirler almak büyük önem taşıyor. Aynı zamanda yangınlarla mücadelede vatandaşlarımızın farkındalık sahibi olması kritik bir rol oynuyor. Bu kapsamda, kırsal mahallelerimizde eğitimlere başladık ve vatandaşlarımızın bu eğitimlere gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. Amacımız, yangınlar başta olmak üzere, acil durumlar konusunda bilinçli bir toplum oluşturmak, mevsimsel risklere karşı alınabilecek önlemleri anlatmak ve yerel halkı yangınlara nasıl müdahale edileceği konusunda bilgilendirmek. Böylece can ve mal kayıplarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Özellikle turizm hareketliliğinin arttığı yaz aylarında vatandaşlarımızı, ormanlık ve tarımsal alanlarda ateş yakmamaları gibi konularda bilgilendirdik. Ayrıca gönüllü itfaiyecilik eğitimlerimiz de aralıksız devam ediyor. Unutmamalıyız ki yaşadığımız şehri hep birlikte koruyabilir ve geleceğe miras bırakabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da 4 Bin Vatandaşa Yangın ve Acil Durum Eğitimi - Son Dakika

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