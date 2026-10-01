Muğla'da 8 Mart'ta eşini öldüren Ali Bacak'a indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet verildi - Son Dakika
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Muğla'da 8 Mart'ta eşini öldüren Ali Bacak'a indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet verildi

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Muğla\'da 8 Mart\'ta eşini öldüren Ali Bacak\'a indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet verildi
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Muğla Kavaklıdere'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi Sermin Bacak'ı bıçaklayarak öldüren Ali Bacak, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığa haksız tahrik ve takdiri indirim uygulamadı; tutukluluk hali devam edecek.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eşi Sermin Bacak'ı bıçaklayarak öldüren Ali Bacak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

Evli olduğu Ali Bacak tarafından 8 Mart 2026 Dünya Kadınlar Günü'nde bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 42 yaşındaki Sermin Bacak'ın ölümüne ilişkin davada karar çıktı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Bacak, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları, hazır bulundu.

Sanık Bacak, son savunmasında suçlamayı kabul etmeyerek beraatini ve tahliyesini istedi. Bacak, "İşlemediğim bir suçtan ceza yatmak istemiyorum. Pankreas rahatsızlığım var. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Duruşmada sanığın ablası Ş.Ş. ile üvey ablası tanık olarak dinlendi.

Abla Ş.Ş, yaklaşık 15 yıl önce yaşandığını belirttiği bir olayı anlatarak, kardeşini pankreas hastalığı nedeniyle ziyaret ettikleri sırada Sermin Bacak ile tartışma çıktığını öne sürdü. Tartışmanın ardından Sermin Bacak'ın mutfağa giderek eline bıçak aldığını ve kendilerine saldırdığını iddia eden Ş.Ş, olay sırasında kardeşinin de kendisini korumaya çalıştığını iddia etti.

HAKSIZ TAHRİK VE TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanığın savunmasında ileri sürdüğü hususları haksız tahrik kapsamında değerlendirmedi. Sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar veren heyet, yargılama sürecindeki tutumunu da dikkate alarak sanık hakkında takdiri indirim hükümlerini de uygulanmadı.

Ali Bacak, "kadına ve eşe karşı kasten öldürme" suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

OLAY

Olay, 8 Mart 2026 Dünya Kadınlar Günü'nde, Kavaklıdere ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Bacak ile eşi Sermin Bacak arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sermin Bacak göğsünden bıçaklandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Sermin Bacak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Ali Bacak tutuklandı. Davanın ilk duruşmasında çiftin 16 yaşındaki oğlu da pedagog eşliğinde tanık olarak dinlenmiş ve babasından şikayetçi olmuştu.

Kaynak: ANKA
3. SayfaGüncel8 MartMuğlaKadınSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 8 Mart'ta eşini öldüren Ali Bacak'a indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet verildi - Son Dakika
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