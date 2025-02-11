Muğla'da Bağımlılıkla Mücadele İçin 14 Farkındalık Durağı Kuruldu

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yeşilay Cemiyeti Muğla Şubesi ile imzaladığı iş birliği protokolü kapsamında kent genelinde bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak için 14 durağı giydirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay arasında imzalanan protokol ile tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi alanlarda koruma, önleme ve rehabilitasyon çalışmaları yürütülüyor. Protokol kapsamında Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hizmetlerinin tanıtımı için çeşitli farkındalık çalışmaları da planlandı.

Otobüslerde, duraklarda ve belediyeye ait reklam panolarında YEDAM tanıtım içeriklerinin yer alması, Belediyeye ait sosyal medya hesaplarında ve SMS yoluyla bilgilendirme yapılması, MUSKİ faturalarında bağımlılıkla mücadele danışma hattı 115'in duyurulması, Belediye etkinliklerinde YEDAM danışanlarının haberdar edilmesi çalışmaları yer alıyor.

İl genelinde farkındalık durakları oluşturuldu

Protokol çerçevesinde 13 ilçede farkındalık yaratmak için 14 durak "Biz Senin için Buradayız", "Yeşilay Varsa Hayat Var", "Yeşilay Varsa Bağımlılıklardan Uzak iyi ve Sağlıklı bir Hayat var" sloganları ile giydirildi. Kentin farklı noktalarında yer alan bu duraklar, vatandaşların bağımlılık konusunda bilinçlenmesini sağlarken, bağımlılıkla mücadele eden bireylere de yol gösterici olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık yaratmak için il genelinde 14 durağı giydirdi. Bu duraklar; Bodrum'da Metro Karşısı Üst Geçit Altında Bulunan Durak, Dalaman'da Hastane Önü Durağı, Datça'da Eski Kaymakamlık Durağı, Fethiye'de Salı Pazarı Durağı, Kavaklıdere'de TOKİ Konutları Durağı, Köyceğiz'de Sabri Kahvesi Durağı, Marmaris'te Sağlık Meslek Yüksekokulu Önü, Menteşe'de Kent Meydanı ile Kötekli Yoğurtçu Parkı, Milas'ta Evlendirme Salonu Önü, Ortaca'da Meslek Yüksek Okulu Önü, Seydikemer'de Okul Durağı, Ula'da Ermaş Anadolu Lisesi Durağı, Yatağan'da Devlet Hastanesi önündeki durak oldu.

Otobüsler de farkındalık için giydirilecek

Büyükşehir Belediyesi'nin 13 ilçede vatandaşlara ulaşım hizmeti veren otobüslerinde "Biz Senin İçin Buradayız", "115 YEDAM Danışma Hattı" ifadeleri ile giydirilme çalışmaları başladı. Ulaşımda kullanılan otobüslerin vatandaşların bağımlılık konusunda bilinçlenmesini sağlaması ve bağımlılıkla mücadele eden bireylere de yol göstermesi amaçlanıyor.

Bağımlılıkla mücadelenin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Yeşilay'ımız ile Büyükşehir Belediyemiz arasında imzalanan protokolle mücadelemiz daha sistemli ve güçlü bir şekilde ilerliyor. Alkol, kumar, sigara bağımlılığı gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütüyor, farkındalık oluşturuyoruz. Tamamen kamu yararını gözeten bu protokol kapsamında ilimiz genelinde vatandaşlarımızın bilinçlenmesi ve bağımlılıkla mücadelede desteklenmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Başkan Aras, bağımlılıkla mücadelenin uzun vadeli ve kararlı bir süreç olduğunu belirterek, toplum sağlığını korumak için tüm paydaşlarla iş birliği yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.