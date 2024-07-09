Muğla'da Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Muğla'da Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla\'da Bodrum\'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum'da meydana gelen orman yangınında yaklaşık 100 hektar alanın etkilendiğini ve yangının ilerlemesinin durdurulduğunu söyledi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

09.07.2024 23:24  Güncelleme: 23:25
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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(MUĞLA) - Muğla Valisi İdris Akbıyık, Bodrum'da meydana gelen orman yangınından yaklaşık 100 hektara yakın alanın etkilendiğini belirterek yangının ilerlemesinin durdurulduğunu ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Pınarlıbelen Mahallesi'nde saat 14.15 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınına ilişkin Muğla Valisi İdris Akbıyık, açıklamalarda bulundu. Vali Akbıyık, "Bodrum'a, Muğla'mıza, ülkemize büyük geçmiş olsun. 2024 yılının en ciddi yangınlarından birini yaşıyoruz burada. Kumköy Etrim mevkiinde tüm orman ekibimiz, bölge müdürümüzün liderliğinde yine AFAD birimlerimiz, müdürümüz, özel sektör, termik santrallerimiz, büyükşehir belediyemiz, itfaiye, MUSKİ, Bodrum Belediyesi, Milas Belediyesi vatandaşlarımızla beraber bu orman yangınını elimizden geldiği kadar kontrol altına almak için havadan, karadan büyük bir mücadele veriyoruz" dedi.

Şu anda yerleşim yeri için bir tehlikenin söz konusu olmadığını ifade eden Vli Akbıyık şöyle devam etti:

"Ancakyangın  tam manasıyla kontrol altına alınmış diyemiyoruz. En azından yangının yayılması, ilerlemesi engellendi. Sabaha kadar tüm birimlerimiz, araçlarımız çalışacak. Tabii burada sıkıntı şu; karadan müdahale çok zor oldu. Arkadaşlarımız metrelerce su hortumlarını taşıdılar. Yol olmadığı için dozerlerimiz yol açma çalışması yapıyor. Bir taraftan havadan, karadan gayret devam ediyor. Burada 18 hava aracımız çalışıyor şu anda. 119 karadan arazözlerimiz, itfaiyelerimiz yine belediyelerden gelen, özel sektörden, termik santrallerden gelen dozerlerimiz, yol açma çalışmaları yapıyorlar. Yaklaşık 420 personelimizle ağırlık orman bölge müdürlüğümüz personeli olmak üzere burada görev yapıyor. İnşallah sabaha kadar devam edeceğiz. Kontrol altına alacağız. Ben milletimize, Bodrum'a, Muğla'ya büyük geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden korusun" dedi.

Yaklaşık 100 hektar alan etkilendi

Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğünü de aktaran Vali Akbıyık, "Her türlü araştırmayı jandarmamız yapıyor. Yangının çıkış nedeni de inşallah tespit edilecek. Tahminen şu anda tam ölçüm yapılmadı ama 100 hektar civarında alan etkilendi. Bunun içerisinde tabii zeytinlik alanlar da var. Küçük bir kısmı da zeytinlik alan. Tespit çalışmaları daha sonra yapılacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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