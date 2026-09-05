Muğla'da Bodrum'daki toplantıda muhtarlar mahallelerin sorunlarını kurumlara iletti - Son Dakika
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Muğla'da Bodrum'daki toplantıda muhtarlar mahallelerin sorunlarını kurumlara iletti

Muğla\'da Bodrum\'daki toplantıda muhtarlar mahallelerin sorunlarını kurumlara iletti
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum'daki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek altyapı, internet, elektrik ve su gibi sorunları dinledi. Toplantıda 56 mahalleye eşit hizmet hedefi vurgulanırken, muhtarlara alzheimer farkındalık eğitimi de verildi.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kentin tüm mahallelerindeki sorunları tespit etmek, öncelikli ihtiyaçları belirlemek ve sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, mahallelerin ihtiyaçları konuşuldu.

Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'na Başkan Aras, Başkan Mandalinci, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi yetkilileri, mahalle muhtarları ile Türk Telekom, AYDEM, MUTTAŞ ve MUSKİ yetkilileri katıldı.

Toplantıda söz alan muhtarlar; altyapı, internet, elektrik ve su gibi temel konularla ilgili taleplerini ilgili kurum temsilcilerine iletti. Kurum yetkilileri ise taleplerin giderilmesi konusundaki planlamalara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Mandalinci, toplantıda çözüm süreçlerini hızlandırmak için tüm kurumlarla koordineli şekilde çalıştıklarını ifade ederek 56 mahalleye eşit hizmet ulaştırma hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

MUHTARLAR AKADEMİSİ'NDE FARKINDALIK EĞİTİMİ

Genel toplantı öncesinde, Bodrum Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği iş birliğiyle yürütülen "Muhtarlar Akademisi" kapsamında Dünya Alzheimer Ayı dolayısıyla farkındalık eğitimi düzenlendi. Nöroloji Uzmanı ve Türkiye Alzheimer Derneği Bodrum Şube Başkanı Doç. Dr. Melek Kandemir Yılmaz tarafından verilen eğitimde; alzheimer hastalığının belirtileri, korunma yolları ve erken tanının önemi ele alındı. "Erken tanı, daha çok anı..." vurgusunun yapıldığı sunumda, mahalle sakinleriyle doğrudan temas halinde olan muhtarların, özellikle yaşlı bireyler ile ailelerinin ihtiyaçlarını tespit etmede kritik bir rol üstlendiği belirtildi.

Muhtarların mesleki donanımlarını artırmayı ve mahallelerdeki sosyal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan Muhtarlar Akademisi eğitimlerinin, ekim ayında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle "Sosyal hizmetler ve dezavantajlı bireylere ulaşma yöntemleri" başlığıyla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Bodrum'daki toplantıda muhtarlar mahallelerin sorunlarını kurumlara iletti - Son Dakika

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