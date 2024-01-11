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Muğla'da Büyükbaş Hayvan Satışı İçin Gelen Besiciler Silahlı Gaspa Uğradı - Son Dakika
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Muğla'da Büyükbaş Hayvan Satışı İçin Gelen Besiciler Silahlı Gaspa Uğradı

Samsun'dan Bodrum'a gelen 3 besici, alıcı gibi davranan 7 kişi tarafından silah tehdidiyle gasbedilip, hayvanları çalındı. Jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi yakaladı. Olayda 2 buzağı hayatını kaybetti.

Muğla\'da Büyükbaş Hayvan Satışı İçin Gelen Besiciler Silahlı Gaspa Uğradı
11.01.2024 - 22:06,  Güncelleme: 22:07
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SAMSUN'dan büyükbaş hayvan satışı için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen 3 besici, alıcı gibi davranan 7 kişi tarafından silah tehdidiyle gasbedilip, hayvanları çalındı. Olay sonrası 16 buzağı ile birlikte kaçmaya çalışan 7 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Samsun'da yaşayan Recep Tahir Güneş, Hakan Erdoğan ve Sefa Erdoğan, 16 buzağıyı satmak için Bodrum'a geldi. İddiaya göre 3 besici, satış için İ.A. ile telefonda konuşarak anlaşma sağladı. 3 kişi anlaştıkları kişiyle Türkbükü'nde buluştu. İ.A. mandıraların Cennet Koy mevkisinde olduğunu belirterek Güneş, Erdoğan ve Erdoğan'ı buzağılarla birlikte Cennet Koy'a götürdü. Basiciler, burada İ.A. ve beraberindeki A.Ç., M.Ç., D.K.,Y.A.,H.A. ile H.D. tarafından tabanca ve bıçak zoruyla darbedilip telefonları alındı. Satıcıları ölümle tehdit eden 7 kişilik grup, buzağıları kendi araçlarına yükleyip bölgeden uzaklaştı.

Kendi imkanları ile karakola giden besicilerin ihbarı üzerine Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Aydın'a gitmek üzere yola çıkan şüpheliler, Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan arama ise olayda kullandığı belirlenen çok sayıda tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Bodrum'dan kaçırılmaya çalışılan 16 buzağıdan 2'sinin açlık ve soğuk nedeniyle bitkin düştüğü belirlendi. Yardım istenmesi üzerine Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hayvanlara müdahale etti. 2 buzağı, yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.

Yapılan incelemede Aydın'da yaşayan şüphelilerin daha önce de buzağı satıcılarından yine hayvan aldıkları ve aldıkları hayvanların öldüğü gerekçesiyle böyle bir olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin, şüphelenmemesi için satıcıları Aydın yerine Bodrum'a çağırdıkları öğrenildi. 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Muğla'da Büyükbaş Hayvan Satışı İçin Gelen Besiciler Silahlı Gaspa Uğradı - Son Dakika
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