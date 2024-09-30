Muğla\'da Dünya Yaşlılar Günü Etkinliği: 100 Yaş Evi\'nde Sosyal Yaşam

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri için etkinlik düzenledi. Etkinlikte üyeler ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "100 yaş evlerimizin sayısını arttıracağız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü bir etkinlikle kutladı. Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyeleri için düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen yaşlılar, keyifli anlar yaşadı. 60 yaş üstü vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamayı hedefleyen 100 Yaş Evi'nde üyeler için etkinlikler düzenleniyor. 100 Yaş Evi'nde sohbet, televizyon, okuma, oyun, dinlenme ve teknoloji odasının yanı sıra resim, ahşap, boyama, mozaik gibi hobi çalışmaları yapılıyor. Hafta içi her gün hizmet veren 100 Yaş Evi'nde sağlık personeli tarafından belirli günlerde üyelerin kan şekeri ve tansiyon ölçümleri de yapılıyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkana Ahmet Aras "Sizlerle burada, tüm olumsuzlukları bir kenara bırakıp kardeşçe, dostça bir arada olmak beni çok mutlu etti. Bu tür hizmetleri daha da artıracağız. Yaşlılar, dezavantajlı vatandaşlarımız, çocuklar ve kadınlar için daha fazla tesis ve sosyal politika üretmek istiyoruz. Bu çalışmaları sadece büyükşehir belediyesi değil, ilçe belediyeleri, devlet kurumları ve vatandaşlarla dayanışma içinde hayata geçirmeliyiz. Dalaman ve Kavaklıdere'de 100 yaş evlerini hayata geçireceğiz" diye konuştu.

100 Yaş Evi üyeleri, hizmetlere ilişkin şunları söyledi:

-Rabia Küçük: "60 yaşın güzel günlerini yaşıyoruz. Her yaşın bir güzelliği var. 100 yaş evinin bize sağladığı tüm imkanlar çok güzel, hiç boş oturmuyoruz, el işleri yapıyoruz, İngilizce kursu alıyoruz. 100 yaş evi bizlerin rahat ettiği bir yer. Arkadaşlarımız geliyor sohbet ediyoruz. Gazetelerimizi okuma imkanı buluyoruz. Görevliler sıcak ve güler yüzlü. Bizlere bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Ahmet Aras'a teşekkür ederim."

-Fevzi Besli: "100 yaş evi üyesiyim ve 77 yaşındayım. 100 yaş evinde halk müziği çalışmaları yapıyoruz. Atölye çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Sinema etkinleri düzenleniyor. Bilgisayarlardan faydalanabiliyoruz. 100 yaş evindeki bilgisayarlardan açık öğretimi bitirdim. Uzaktan öğretimimi tamamladım. 100 yaş evinden son derece memnunuz. Cumartesi Pazar günleri kapandığında çok fazla eksikliğini yaşıyoruz. 100 yaş evinde kendimi daha güvende hissediyorum."

-Sadıka Eti: "100 yaş evi her yönü ile çok güzel. 100 yaş evinde kora çalışmalarına, İngilizce kursuna katılıyorum. El işi ve boyama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 100 yaş evinde çok mutluyuz. Sanki bir aile ortamındayız. Arkadaşlarımızla sohbet edip dertleşiyoruz. Güler yüzlü arkadaşlarımız var. Başkanımıza bizlere sağladığı bu imkanlar için teşekkür ediyoruz."

-Hayriye Şahin: "Emekliyim ve buranın üyesiyim. Devamlı 100 yaş evine gidiyorum. Düzenlenen kurslara katılıyorum. Hizmetlerden çok memnunum. Burada eski arkadaşlarımla görüşme ve sohbet etme imkanı buluyorum. 100 yaş evine gitmediğim günlerde kendimi eksik kalmış hissediyorum. Burası bize çok iyi geliyor. Yalnız olmadığımı hissettiriyor. Gülsen Aksoy " Aslen Hatay'lıyım. 12 yıldır Muğla'da yaşıyorum. Çok güzel etkinlikler ve faaliyetler oluyor. El sanatları, dikiş gibi çok sayıda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yaşlılar orada burada mutluyuz. Belediye Başkanı'mızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum."

-Sebiha Yerlikaya: "Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı 100 yaş evi gerçekten çok güzel. Emekliye ayrılan bizler için çok güzel bir yer. Bu tür etkinliklerle sağlığımız adeta yerine geliyor. Eve hapsolmuyoruz. Yalnızlığımızı yaşamıyoruz. Burada arkadaşlarla hoş sohbetler ediyoruz. Güzel günlerimizden bahsediyoruz. Muğla 100 yaş evi Avrupa standartlarında bir yer. 100 yaş evi insanları evden çıkartıp sosyal etkinliklere katılmasını sağlıyor. Muğla'da yaşadığıma ve böyle yere üye olduğuma çok mutluyum. Burada kendimi yaşlı hissetmiyorum. Aksine üretebildiğim için kendimi genç hissediyorum.