Muğla'da düzenlenen 9. Uluslararası Zurnazen Festivali sona erdi

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Zurnazen Festivali, Fethiye ilçesinde sona erdi.

9. Uluslararası Zurnazen Festivali bu yıl Muğla'nın dört ilçesinde düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte farklı ülkelerden zurna sanatçılarının yanı sıra Türkiye'nin çok değerli sanatçıları da sahne aldı.

Festival, 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü Bodrum Kalesi'nde ünlü sanatçı Kubat'ın şarkılarıyla başladı. Festival, 27 Ağustos 2024 tarihinde ise Menteşe ilçesinde Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açıkhava Tiyatrosu'nda oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman'ın performansıyla devam etti. Zurnazen Festivali'nin üçüncü günü de Milas Atapark'ta İsmail Altunsaray'ın sahnesiyle renklendi. Festival, dün ise Fethiye Beşkaza Meydanı'nda Suzan Kardeş'in sahnesiyle sona erdi.

Uluslararası Zurnazen Festivali'nin sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğuna ise Berkay Tulumbacı üstlendi. Vatandaşların ücretsiz olarak katıldığı festivale Bulgaristan'dan iki, Tayvan'dan bir olmak üzere Türkiye'nin değişik illerinden toplam 11 zurna sanatçısı katıldı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, festivaline ilişkin "Geçmişten günümüze kültür ve sanatla var olan çok önemli bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehirde yaşayanlar kendilerine binlerce yıl önce antik kentler inşa ederek sanatlarını icra etmişler. Bizler de dünyanın farklı coğrafyalarından gelen sanatçıları sanatın ve kültürün şehri Muğla'da aynı sahnede buluşturduk. Zurna festivalimiz dünyada ve ülkemizde bir ilk. Ortak bir enstrüman olan zurna ve müzik 4 gün boyunca Muğla'da yankılandı. Muğla'mıza gelerek bizlere bu keyfi yaşatan sanatçılarımıza ve katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.