Muğla\'da Gençler Sofrada Buluştu

12.03.2026 22:18
Muğla'da gönüllü gençler, iftar programında birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdi.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezinde düzenlenen kampüs iftarında aynı sofrada buluşan gönüllü gençler birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdi.

Programa katılan gönüllü gençler, iftar öncesinde sohbet ederek Ramazan ayının anlam ve önemine dair paylaşımlarda bulundu.

Ezanın okunmasıyla oruçlar açılırken, aynı sofrada bir araya gelen gençler Ramazan'ın paylaşma ve kardeşlik ruhunu birlikte yaşadı.

Program kapsamında gerçekleştirilen semazen gösterisi ilgiyle izlendi. Daha sonra gönüllü gençler söylenen ilahilere eşlik etti.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, gençleri bir araya getiren bu tür etkinliklerin gençlerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, Ramazan ayı boyunca gençlere yönelik etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Gençlik, Güncel, İftar, Muğla, Son Dakika

