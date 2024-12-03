Muğla'da "İmar Çalıştayı" Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da "İmar Çalıştayı" Düzenlendi

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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Barosu iş birliğiyle Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde “İmar Çalıştayı” düzenlendi. İki gün süren çalıştayda, imar mevzuatı kapsamında karşılaşılan hukuki süreçler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

03.12.2024 14:12  Güncelleme: 14:43
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Barosu iş birliğiyle Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde "İmar Çalıştayı" düzenlendi. İki gün süren çalıştayda, imar mevzuatı kapsamında karşılaşılan hukuki süreçler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Barosu iş birliğiyle kentleşme, imar, inşaat, kat mülkiyeti hukuku uygulamaları çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayın ilk gününde Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Onur Demirtaş'ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Hüseyin Tarık Şengül, "21. Yüzyılda Planlama Paradigmasını Yeniden Düşünmek", Dr. Ayşe Ünal, "Şehircilikte Mevzuat, Yetki, Uygulama, Denetim, Yargı-Plan ve Yapı İlişkisi" ve Prof. Dr. Ayşe Güliz Bilgin Altınöz, "Koruma İlkeleri ve Alanları" konularında sunum gerçekleştirdi. İkinci oturumda Av. Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, "İmar Kanunu, Kıyı Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanunundan Kaynaklanan Cezai Yaptırımlar" ve Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, "İmar Hukukunda İdari Yaptırımlar" başlıklarında bilgi verdi.

Çalıştayın ikinci gününde Prof. Dr. Abdülkadir Arpacı ve Av. Mustafa Şeref Kısacık, "Kat Mülkiyeti ve Kooperatifler Hukuku Uygulamaları", Prof. Dr. Öz Seçer, "İnşaat Hukuku Sözleşmeleri ve Uygulamaları" konularında sunum gerçekleştirdi. Çalıştayda; Doç. Dr. Özgün Özçakır, Av. Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Prof. Dr. Oğuz Sancakdar ve Dr. Ayşe Ünal, atölye çalışması gerçekleştirdi.

"Büyükşehir ile ortak önemli bir çalıştaya imza attık"

Muğla Barosu Başkanı Av. Levent Akgün, "İmar konusu çok geniş kapsamlı bir konu. Muğla Barosu olarak imar konusunda çalıştay yapmak istiyorduk. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras çalıştay konusunu çok sıcak karşıladı. Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa güzel bir çalışmaya imza attık. Çalıştaya katılan hocalarımız alanlarında uzman kişiler. Muğla çok özel bir kent. İmar konusunda bazı aksaklıklar tabi ki olacak. Bu aksaklıkları gidermek için çalıştay düzenledik" dedi.

"İmar konularının hukuki boyutlarını ele alan önemli bir çalıştay gerçekleştirdik"

Prof. Dr. Ayşe Güliz Bilgin Altınöz, "Gerçekleştirilen çalıştayda farklı boyutların bir araya getirilmesi çok önemli. Hukuki boyutu üzerinden farklı isimlerin bir araya getirilmesini önemsiyorum. Koruma dediğimiz şey hak temelli bir konu. İnsan haklarıyla ilişkili. İmar da en çok zorlandığımız konu. Teknik açıdan değil hukuki boyutlarından sıkıntı yaşıyoruz. Onun için bu çalıştay çok önemli" diye konuştu.

Dr. Ayşe Ünal, şunları söyledi:

"Halk olmadan halka rağmen herhangi bir şeyi gerçekleştirebilmemiz mümkün değil"

"Bu çalıştayların çok önceden yapılması gerekirdi. Bazen her şey için çok geç oluyor. Bütün terminoloji çok çabuk değişiyor. Uygulamalar değişiyor. Bugün daha TBMM bizim mekansal konularımızla ile konular görüşülüyor. O yüzden bu çalıştay son derece önemli. Bu çalıştaya zaman ayıran tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu çalıştayların devamının gelmesini bekliyorum. Çünkü halk olmadan halka rağmen herhangi bir şeyi gerçekleştirebilmemiz mümkün değil ve bunun burada kırıldığını düşünüyorum. Büyükşehir Belediyemiz ve Baromuz isabetli bir karar vererek bu çalışmayı başlatmışlar."

"Kentleşme ve imar çok önemli iki konu"

Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, "Kentleşme, imar uygulamalarıyla ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Barosunun daveti üzerine geldim. Kentleşme ve imar çok önemli bir konu. Ancak Muğla üzerinde çok daha önemli. Çünkü turizmin yoğun olduğu Bodrum, Marmaris gibi ilçeler olmak üzere tüm ilçeleri ilgilendiriyor. Bu çalıştay imar yaptırımları ile ilgili güncel bilgiler aktarıldı" ifadelerini kullandı.

"İmar hukuku uygulamalarında yaşanan sorunları değerli hocalarımızla tartışma fırsatı bulduk"

Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Onur Demirtaş, "Muğla Büyükşehir Belediye'miz ve Muğla Baro'muz iş birliğiyle kentleşme ve imar uygulamaları çalıştayı düzenledik. Konusunda uzman değerli hocalarımızla, odalarımız, ilçe belediyelerimizin katılımlarıyla birlikte, yerel yönetimler uygulamalarında, imar hukuku uygulamalarında yaşanan sorunları çoğulcu bir yaklaşımla tartışma fırsatı bulduk" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Barosu ile ülke gündeminde olan imar hukuku ile ilgili önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptıklarını belirterek, çalıştaya katkı sunan değerli hocalara teşekkür etti. Başkan Aras, şöyle konuştu:

"Ülkemizde kentleşme ve imar konularında hukuki olarak mevzuat çok sık değişiyor"

"Ülkemizde kentleşme ve imar konularında hukuki olarak mevzuat çok sık değişiyor. Yetki, görev, uygulamada yerel yönetimlerle bakanlık ve diğer kurumlar arasında bu karmaşanın giderilmesi, kentlerimizi koruyan imar uygulamaları yapılması, rantın ve yağmanın önüne geçilebilmesi gibi birçok başlıkta imar ve hukuk karşı karşıya geliyor. Bizler kentlerimizi betonlaşmaya karşı korumak isterken, değişen kanunlarla yetkiler elimizden alınarak koruma alanları yapılaşmaya açılmak isteniyor. Burada hukuk devreye giriyor. Düzenlediğimiz çalıştayla imar ve hukukun işleyişinde yaşanan sıkıntıları değerli hocalarımızla, barodan, ilçe belediyelerimizden katılımla çoğulcu bir anlayışla ele aldık. Sorunları, problemleri herkesin fikrini alarak, aynı masada bir araya gelerek çözeceğiz. Tüm hocalarımıza çalıştaya verdikleri katkılar için teşekkür ediyorum. Muğla'mızı geleceğe tüm değerleri ile koruyarak, betonlaşmasına müsaade etmeden özgün mimarisi ile miras bırakacağız."

Muğla\'da "İmar Çalıştayı" Düzenlendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da 'İmar Çalıştayı' Düzenlendi - Son Dakika

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