Muğla'da Kayıp Genç İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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Muğla'da Kayıp Genç İçin Arama Devam Ediyor

Muğla\'da Kayıp Genç İçin Arama Devam Ediyor
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19 yaşındaki Muhammet Uçar, 5 gündür kayıp. Annesi, oğlunun hayatından endişeli.

MUĞLA'da, 5 gün önce evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Muhammet Sabahattin Uçar'ı (19) annesi Ayşe Uçar, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi.

Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesinde bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Muhammet Sabahattin Uçar, 22 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Ailenin kayıp başvurusunun ardından jandarma ekiplerinin arama çalışmasına rağmen Uçar'ın izine rastlanmadı.

Anne Ayşe Uçar, "Oğlumun kimseye zararı yoktu. Kendi halinde bir çocuktu. Zor durumda olduğunu düşünüyorum. Dönmeyecek biri değil. Ne olduğunu bilmiyoruz. Oğlumun bir arkadaşı ile araba ile Marmaris'e gittiğini ve orada kaldığını, daha sonra yanındaki arkadaşın tek başına geri geldiği bilgisine ulaştık. Yetkililerden bu olayın bir an önce çözülmesini istiyoruz. Herkesten yardım bekliyoruz. Böyle olayları görünce çok üzülürdüm, şimdi aynı acıyı ben yaşıyorum. Oğlumun başına bir şey gelmesinden endişe ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Kayıp Genç İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

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