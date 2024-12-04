Muğla'da Madencilik Tiyatrosu

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Muğla'da, 4 Aralık Madenciler Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerine yönelik tiyatro etkinliği düzenlendi.

Ören, Çamköy, Pınar ve Yeniköy ilkokullarından 200'ün üzerinde öğrenci, madencilik mesleğinin önemini anlatan "Yıldız Tohumu" isimli tiyatro oyununu izledi.

Etkinliği düzenleyen Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, gazetecilere, amaçlarının yerli kaynak ve yerli madenciliğin önemini gelecek nesillere doğru aktarabilmek olduğunu belirtti.

Çocuklarda madencilik hakkında farkındalık oluşturmak istediklerini ifade eden Işık, şunları söyledi:

" Madencilik, çağlar boyunca kalkınmanın önemli bileşenlerinden biri oldu. Aynı şekilde bugün de yerli kaynak ve yerli madencilik büyük önem taşıyor. Ülke olarak çok değerli yer altı kaynaklarına sahibiz. Bu sebepten madenciliğin genç nesil tarafından öğrenilmesini çok değerli buluyoruz. Madenlerin toprağın altından çıkarıldıktan sonra evlerimizin içine girene kadar olan yolculuğunu çocuklara tiyatro aracılığıyla anlattık."

Işık, maden emekçilerinin gününü kutladı.

Etkinliğe katılan öğrenciler, tiyatro gösterisinin ardından madenci baretlerine renkli resimler çizdi.