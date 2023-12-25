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Muğla'da otobüs şoförü trafikte cep telefonuyla mesajlaşırken görüntülendi - Son Dakika
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Muğla'da otobüs şoförü trafikte cep telefonuyla mesajlaşırken görüntülendi

Muğla'da bir yolcu, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı MUTTAŞ'ın otobüsünde seyir halindeyken cep telefonuyla mesajlaşan şoförü kamerayla kaydetti. Şikayet üzerine polis tarafından ceza uygulanan şoför, MUTTAŞ tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Muğla\'da otobüs şoförü trafikte cep telefonuyla mesajlaşırken görüntülendi
25.12.2023 - 13:29,
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Muğla'da otobüs şoförünün trafikte seyir halinde cep telefonuyla mesajlaşmasını bir yolcu cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.

Dalaman Havalimanı'ndan yolcularını alan Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı MUTTAŞ'ın (Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret AŞ) yolcu otobüsünün sürücüsünün hareket ettikten sonra cep telefonuyla mesajlaşması bir yolcu tarafından kamerayla kaydedildi.

Yolcu, söz konusu görüntüleri basın mensuplarıyla paylaştı.

Şikayet üzerine polis tarafından ceza uygulanan şoförün MUTTAŞ tarafından görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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