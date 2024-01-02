Muğla\'da otobüste çıkan tartışmada cami imamı şoförü darbetti, tutuklandı

MUĞLA'da otobüste çıkan tartışmada şoför ile muavini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan cami imamı Adem Altuntaş (41), tutuklandı.

Olay, 28 Aralık 2023'te saat 10.30 sıralarında Ula ilçesi Gökova Mahallesi'nde meydana geldi. Kocaeli'nden Muğla'ya gelen 41 EF 757 yolcu otobüsünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle şoför Sabahattin Burçgün (64), muavin Berkay Öztürk (25) ve yolcu Adem Altuntaş arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Altuntaş, Burçgün ve Öztürk'ü darbetti. Kavga sırasında Burçgün, düşüp, başını yere çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sabahattin Burçgün'ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınan Yalova Merkez Çınarlı Camisi imamı olan Adem Altuntaş, işlemlerinin ardından tutuklandı.