Muğla\'da "Özgürlüğün Felsefesi" Etkinliği Düzenlendi

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Felsefe Kültür Sanat Derneği iş birliği ile 8. Sonbahar Buluşması "Özgürlüğün Felsefesi" etkinliği, Muğla'da yapıldı. Etkinlikte filozof Jean Paul Sartre'ın eserlerinden yola çıkarak konuşmalar yapıldı.

Ünlü filozof Jean Paul Sartre'nin felsefede özgürlük çalışmalarının konu alındığı "Özgürlüğün Felsefesi" etkinliği Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Felsefe Kültür Sanat Derneği iş birliği ile Muğla'da gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın video konferans ile katıldığı etkinlikte, Prof. Dr. Aliye Karabük-Kovanlıkaya, Prof. Dr. Buket Korkut-Raptis, Prof. Dr. Ertuğrul Rufayi Turan ve Dr. Özgür Emrah Gürel konuşmacı olarak yer aldı.

Açılış konuşmaları ile başlayan etkinlikte, Aliye Karabük-Kovanlıkaya "Kayıtsızlık, Keyfiyet ve Özgürlük", Buket Korkut –Raptis "Etik Açıdan Özgürlük", Ertuğrul Rufayi Turan "Niçinsiz Yaşam", Özgür Emrah Gürel ise "Özgürlük ve Devrim" konularında konuşmalar yaptı.

"Felsefe ufuk açan bir alan"

Etkinliğe konuşmacı olarak atılan Prof. Dr. Ertuğrul Rufayi Turan "Niçinsiz Yaşam" hakkında konuştu. Ertuğrul Rufayi Turan, "İnsanlar felsefeden hızlı bir çözüm bekliyor fakat aslında felsefe ufuk açar. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin felsefe yönünde yaptığı çalışmaları takdir ediyorum. Bunun sürekliliğinin olmasını diliyorum" dedi.

"Özgürlük hayatımızın her alanında olan bir kavram"

Etkinliğin iş birlikçisi olan Felsefe Kültür Sanat Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Apaydın, "Kültür kenti olarak anılan Muğla'da böyle bir etkinliği yapmak çok anlamlı. Ülkemizde özgürlüklerimizin katledildiği zamanda bu etkinliği yapmamız çok değerli. Özgürlük hayatımızın her alanında olan bir kavram. Bu sebeple farkındalığı bizler için çok önemli, etkinliğimizde de bu konunun tartışmasını yapıyoruz" diye konuştu.

"Özgürlüğün felsefesinin özgürlüklerin şehri Muğla'da ele alınması çok değerli

Etkinliğe video konferans yoluyla katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, "Seçimden sonra Felsefe Kültür Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Apaydın'la görüşüp Muğla'mızda bir felsefe buluşması gerçekleştirmek istediğimi söylemiştim. Bunun üzerine bünyemizde bulunan Felsefe ve Yaşam Akademisi ile Felsefe Kültür Sanat Derneği iş birliği ile düzenlediğimiz bu etkinlik halka açık gerçekleşti. Özgürlüğün Felsefesi'nin özgürlüklerin şehri Muğla'da konuşan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Muğla'mızı Muğla yapan, kültür merkezi olmasıdır"

Muğla'nın geçmişinden gelen bir felsefe tarihi olduğuna değinen Başkan Aras, "Felsefenin ve bilimin doğduğu topraklara sahip olan Muğla, kendine özgü idealleri, mücadelesi ve entelektüel birikimiyle ülkemizde ve dünyada özel bir yere sahiptir. Muğla'mızı Muğla yapan şey, onun bir kültür merkezi olmasıdır. Haklarımızın, özgürlüklerimizin sosyal, ekonomik, politik, teknolojik boyutlarını titiz bir şekilde tartışmaya açtığımız ölçüde onları geliştirebilir ve ilerleyebiliriz. Bunun için de her şeyden önce taze ve cesur düşüncelere ihtiyacımız vardır. İşte; taze ve cesur düşüncelerle ilk buluştuğumuz yerlerden biri de felsefedir. Felsefe sayesinde, aramızdaki farklılıkları birer uzaklaşma olarak değil birer zenginleşme olarak kucaklayabiliriz. Bu şekilde birbirimizin yaşamlarını zorlaştıran değil kolaylaştıran insanlar olabiliriz. Birbirimize yaklaşabiliriz" diye konuştu.

"Demokrasinin kalbi özgürlükle atar"

Başkan Aras, şöyle devam etti:

"Birbirimize yaklaşmak zorundayız çünkü tarihin bu anında artık kabul edilemez olan dil, din, ırk, cinsiyet gibi ayrımları bir kenara bırakarak aynı haklar ve özgürlükler için kararlılıkla yol almayı başarabilmemiz gerekiyor. Bunun için mümkün olan her verimli düşünme eylemini tanımalı ve onlardan en iyi şekilde faydalanmalıyız. Hayatta, şu ana kadar ne yaptığınızı görmek için durup geriye bakmak elbette önemlidir ancak daha önemlisi ileriye bakmaktır. Nitekim ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği hedef tam da budur; ileriye bakarak yol almak ve daima ilerlemek. Bu noktada insanlık tarihi bizlere, gerçeklere dayanan özgür ve açık tartışmanın ilerlemenin tek yolu olduğunu öğretiyor. Bugün bu çağda her birimiz çok iyi biliyoruz ki, güçlü ve sağlıklı toplumların kalpleri demokrasiyle atan kalplerdir ve demokrasinin kalbi de özgürlükle atan bir kalptir.

"Bu etkinlikte tartışılan düşüncelerin her biri hayatımızda yeni ufuklar açacak"

Biz Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak herkesin, her yerde sesini duyurmakta özgür olduğu, daha adil ve sağlıklı bir toplum için kültürel etkinliklerimize her şeyden daha çok önem vermeye devam edeceğiz. Çünkü Muğla'mız tarihiyle doğasıyla ve içinden çıkardığı onlarca aydınıyla her şeyden önce bir kültür kentidir. Bu kültür kentinde siz değerli hemşehrilerimizle birlikte başarabileceğimiz çok değerli şeyler var. Bu konferansa katıldığınız için her birinize tekrardan teşekkür ediyor, burada işiteceğimiz düşüncelerin her birimizin hayatında yeni ufuklar açmasını diliyorum."