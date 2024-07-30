Muğla'da Sağlık Çalışanları Şiddeti Protesto Etmek İçin İş Bıraktı - Son Dakika
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Muğla'da Sağlık Çalışanları Şiddeti Protesto Etmek İçin İş Bıraktı

Muğla\'da Sağlık Çalışanları Şiddeti Protesto Etmek İçin İş Bıraktı

Muğla'da aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekimler, meslektaşlarının şiddete maruz kalmasını protesto etmek için iş bıraktı. Bir doktorun hasta yakınları tarafından şiddete maruz kalması sonucu fenalaşması ve yoğun bakıma alınması üzerine, sağlık çalışanları Muğla genelinde iş bırakarak olayı protesto etti. Sağlık emek ve meslek örgütleri ile sivil toplum örgütlerinin katıldığı basın açıklamasında, sağlıkta şiddetin politik olduğu vurgulandı ve şiddetin son bulması talep edildi.

30.07.2024 20:15
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(ANKARA) - Muğla'da aile sağlığı merkezlerinde (ASM) çalışan hekimler, meslektaşlarının görevi başında şiddete maruz kalarak yoğun bakıma kaldırılmasını ve sağlıkta şiddeti protesto için iş bıraktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi 12 No'lu Ortakent Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktor Mustafa Hürkal Tezvar, hasta yakınlarının uyguladığı fiziki ve sözel şiddet sonrasında ağır bir kalp sorunu yaşayarak fenalaşmış, ilk müdahalesi çalışma arkadaşları tarafından yapıldıktan sonra sevk edildiği hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Muğla Valiliği olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıklanmıştı. Kritik durumu devam eden hekim için meslektaşları Muğla ili genelinde iş bıraktı. Meslek örgütleri ve odaları tarafından soruna karşı Ortakent ASM önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklamasına Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Sekreteri Dr. Sibel Uyan, Muğla Tabip Odası, Aydın Tabip Odası ile sağlık emek ve meslek örgütleri ile sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve temsilcileri, siyasetçiler, hekimler ve sağlık çalışanları katıldı.

TTB AHEK Sekreteri Sibel Uyan yapılan basın açıklamasında şöyle konuştu:

"Hasta memnuniyeti işimiz" diye göreve başlayan Sağlık Bakanı'na "Siz memnuniyet bakanı değil, Sağlık Bakanısınız" diye seslendik. Sağlıkta şiddetin politik olduğunu, bir an evvel TTB'nin sağlıkta şiddet yasa tasarısını Meclis'te geçirmeleri gerektiğini söyledik. Biz hekimler, sağlık emekçileri olarak "Göreviniz hastaları memnun etmek değil, tedavi etmek, hastalanmamalarını sağlanmaktır" dedik. Merkezi idare, yönetemiyorsunuz! Yerel idare, siz de yönetemiyorsunuz! Bodrum gibi bir tatil yerinde nüfusu yaz aylarında 10 kat artan bir yerde yaza özel sağlık merkezi açmıyorsunuz. Neden? Doktor yok, ebe hemşire yok diyorsunuz. Aklımızla dalga geçmeyin. Dün yaşanan şiddeti protesto eden sağlık kurumlarının mesailerini denetleyecek doktor hemşire buluyorsunuz ama. Bugün burada bizimle olacağınıza denetim yapıyorsunuz. Yönetemiyorsunuz"

Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Çetin Erdolu, sağlık emek meslek örgütleri ve dernekler yaptığı ortak açıklamada, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün ve öfkeli olduklarını dile getirdi. Şiddetin son bulmasını dileyen Erdolu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kızgınız, üzgünüz, öfkeliyiz. Bu şiddet artık sona ersin diyoruz. Ancak sağlıkta şiddetin politik bir tercih olduğu sürece engellenemeyeceğini de biliyoruz. Sağlıkta şiddet haberi duymadığımız gün neredeyse yok. Bunun tek suçlusu 30 yıldır süren sağlıkta piyasalaşma ve sağlığın ticari bir meta, hastanın müşteri olarak görüldüğü sağlık sistemidir. 3 dakikada bir randevu ile hasta bakmaya zorlanan kamu hastanesi hekimleri, 4 bin nüfusu olmasına rağmen bir o kadar da misafir hastaya bakmaya zorlanan tatil yöresi aile hekimleri şiddete maruz kalıyorsa bunun sorumlusu bu sistemi kurgulayan ve angaryaları hekimlere dayatan Sağlık Bakanlığı ile kışkırtılmış sağlık talebinden oy devşiren iktidardır."

Kaynak: ANKA

Muğla, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

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