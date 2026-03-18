Muğla\'da Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla, Sahil Güvenlik botları kapılarını vatandaşlara açtı.

Marmaris'te Tepe Mahallesi Yat Limanı'nda Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı botu TCSG-310 öğrenciler ve vatandaşlarca gezildi.

TCSG-310 Komutanlığında görevli personel, vatandaşlara bot hakkında bilgi verdi.

Botu inceleyen ziyaretçiler güvertede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bodrum ilçesinde, TCSG-106 botu vatandaşlarla buluştu. Bodrum Limanı'na demirleyen bot, kapılarını halkın ziyaretine açtı.

Limana gelen vatandaşlar, botu yakından inceleme fırsatı buldu.

Her yaştan ziyaretçinin katıldığı etkinlikte, Sahil Güvenlik personelinin çalışmaları ve botun teknik özellikleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Aileleriyle botu gezen çocuklar, gemi içinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fethiye'de Sahil Güvenlik TCSG-911 botu limanda çocukları ve vatandaşları misafir etti.

Vatandaşlar çocuklarıyla askeri personel eşliğinde botu gezdi.

Botlar, gün boyu ziyarete açık kalacak.

Kaynak: AA

Güncel, Muğla, Son Dakika

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran’ın gizli gücüydü İşte Laricani’nin bilinmeyenleri İran'ın gizli gücüydü! İşte Laricani'nin bilinmeyenleri
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Miçotakis savaşta safını belli etti Trump’ı çıldırtacak sözler Miçotakis savaşta safını belli etti! Trump'ı çıldırtacak sözler
Eyüpspor’a Emre Akbaba’dan kötü haber Kırık tespit edildi Eyüpspor'a Emre Akbaba'dan kötü haber! Kırık tespit edildi
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

13:29
İsrail Savunma Bakanı Kutz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
İsrail Savunma Bakanı Kutz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü
13:22
Laricani’nin yüzüğünden teşhis edildi İşte İsrail’in servis ettiği görüntü
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü
13:13
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
12:04
Malatya’nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
11:59
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5’teki tek Müslüman ülke
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 13:36:48. #.0.5#
SON DAKİKA: Muğla'da Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.