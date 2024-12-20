Muğla'da Sakız Ağacı Üretimi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Muğla'da Sakız Ağacı Üretimi İçin Protokol İmzalandı

Muğla\'da Sakız Ağacı Üretimi İçin Protokol İmzalandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, S.S. Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile sakız ağacı üretimini yaygınlaştırmak amacıyla protokol imzaladı. Protokol ile Fethiye'de damla sakızı elde edilecek ve bölge halkı desteklenecek.

20.12.2024 16:28  Güncelleme: 17:32
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında sakız ağacı üretimi için protokol imzalandı. Protokolle, Fethiye'nin Karakeçililer Mahallesi'nde bulunan Sakız Ağacı Deneme Bahçesi'ndeki sakız ağaçlarından damla sakızı elde edilmesi, bölge halkının ve kooperatifçiliğin desteklenmesi hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile S.S. Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında imzalanan protokolle Büyükşehir Belediyesi'nin Karakeçililer Mahallesi'nde 7 bin 251 metre arazi üzerine diktiği 198 adet sakız ağacından oluşan deneme bahçesi kooperatif ile ortak kullanılacak ve Karaçulha Hali'ndeki Büyükşehir'e ait bina üretim tesisi haline getirilecek.

Sakız ağacı dikimi yaygınlaştırılacak

Protokol kapsamında ekoturizm geliştirilecek, bölge halkı ve kooperatifçilik desteklenecek. Bölgede sakız ağacı dikiminin yaygınlaştırılması için tanıtım, eğitim gibi çalışmalar yapılacak.

Ürünlerin daha ucuz fiyata tüketiciyle buluşturulması sağlanacak

Kooperatif, Fethiye yerel tohumlarından elde edilen ürünlerin paketlenerek depolanmasını, stok oluşturulmasını ve bu sayede piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarından etkilenmeyen ürünlerini daha ucuz fiyata tüketiciyle buluşturulmasını sağlayacak. Taşınmaz içerisindeki bazı bölümler kooperatif ortakları ve üreticiler için eğitim odası olarak kullanılacak.

Protokol töreninde konuşan S.S. Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Fikret Ünal, "Fethiye'mizde yok olmak üzere olan ürünü yeniden bizimle buluşturan Başkan Aras'a teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Fethiye'yi sakız bahçesi ile buluşturdu. Fethiye civarında sakız ağaçlarını yetiştirilmesine ile bölgemize yeni bir ekonomik katkı sağlanmış olacak" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'da 41 kooperatifi güç birliği çatısı altında belirterek, şunları söyledi:

"Gücümüzü birleştirmek zorundayız"

"21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü'nü kutlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Bundan öncede kooperatiflerimiz ile çeşitli çalışmalar yaptık. Örgütlü üretim günümüzde artık bir zorunluluk haline geldi. Gücümüzü birleştirmek zorundayız. Biz bunun için yaklaşık 41 kooperatifi güç birliği çatısı altında toplamış ve desteklemiş durumdayız. Üretim bizim ülkemiz için stratejik bir konu. Eğer üreticiler üretmez, ürettiği ile katma değer sağlamaz ise bu sefer başka ülkelerin etkisinde kalıyoruz. Bu da bağımsızlığın kaybolduğu anlamına geliyor. Ata'mızın bağımsız, hür Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken ilk 15 yılda tarım için attığı adımlar, üretime ne kadar önem verdiğini göstermiştir."

Muğla'nın her türlü potansiyele sahip bir il olduğunu dile getiren Başkan Aras, şöyle devam etti:

"Tarım birinci önceliklidir. Çünkü tarımsal üretimi olmayan, dışa bağımlı olan ülkeler bağımsızlıklarını da kaybeder. Atamız buna da vurgu yapmıştır. Biz bugün bu çalışmaları yaparken günümüz ekonomik koşullarında çok zor durumda olan halkımızın da aslında ülke ekonomisine, kent ekonomisine ve kendi ev ekonomisine katkı yapmasını hedefliyoruz. Ne kadar çok insana ulaşabilirsek o kadar önemlidir. Ben bu çalışmaları yapan tüm kooperatif başkanlarıma, yönetimlerine, üyelerine huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bizim ilimiz çok zengin bir ildir. Her türlü potansiyele sahip bir ildir. Binlerce yıllık tarihiyle, doğal güzellikleriyle, kültürüyle, tarımsal potansiyeli ile üretime çok açık bir ildir. Aynı zamanda turizm potansiyeli ile de üretilen ürünlerin tüketilmesine veya pazarlanmasına da çok uygun bir ildir. O yüzden burada yapılan her türlü olumlu çalışmanın karşılık bulacağını da buradan ifade etmek istiyorum. Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'mizin yaptıkları başarılı çalışmaları var. Sakız aslında bizim Ege kıyılarımızın bitkisidir. Ama mübadele esnasında daha çok Sakız Adası'na doğru taşındı. Yabani sakız bitkisi aslında bizim buranın endemik bir türü. İklimimiz ve coğrafyamız da sakız üretine çok uygun. Sakız katma değerli bir bitki. O yüzden sakızla ilgili bundan sonra da çalışma yapacak olan diğer kooperatiflere destek olmaya da her zaman hazırız. Bu protokolü de imzalamaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu güzel günde, anlamlı günde böyle bir protokolü hayata geçirmek benim için de çok gurur verici."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Fethiye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Sakız Ağacı Üretimi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika

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