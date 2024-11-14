Muğla'da Süt Üreticilerine Destek Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Muğla'da Süt Üreticilerine Destek Protokolü İmzalandı

Muğla\'da Süt Üreticilerine Destek Protokolü İmzalandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milas Süt Birliği, süt üreticilerine destek olmak için Flake Yem Üretim Tesisi Protokolü'nü imzaladı. Protokol, yem maliyetlerinin düşürülmesini ve üreticilere tasarruf sağlamayı hedefliyor.

14.11.2024 11:54  Güncelleme: 11:55
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milas Süt Birliği, süt üreticilerine destek olacak Flake Yem Üretim Tesisi Protokolü'nü imzaladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bu protokol, maliyetlerin oldukça yükseldiği bir dönemde süt üreticilerimize katkı sağlayacak ve en azından yem giderlerinde bir tasarruf imkanı sunacaktır" dedi.

Flake Yem Üretim Tesisi Protokolü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milas Süt Üreticileri Birliği ortaklığında imzalandı. Yaklaşık 3 bin üyesi bulunan Milas Süt Üreticileri Birliği ile imzalanan protokolde hayvancılığın yaygın olduğu Milas ilçesinde üretim maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor. Milas Süt Birliği'nin inşa edeceği fabrikanın Flake Yem Tesisi ihalesini, Büyükşehir Belediyesi üstlenecek. Yaklaşık değeri 20 milyon TL olan ihale ile süt birliği, 5 ton kapasiteli bir tesise kavuşacak. Tesisin, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkta üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmesi ve hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde üretimi daha da güçlendirmesi amaçlanıyor.

"Yem maliyetlerini azaltarak Milas çiftçisine destek sağlamış olacağız"

Protokolün taraflarından biri olan Süt Üreticiler Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Hayvancılık sektörü olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Sektörümüzde en büyük maliyet kalemlerinden biri yem hammaddesine erişim. Bu konuda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'tan destek istedik, sağ olsun bizi geri çevirmedi ve destek verdi. Biz üretici olarak pahalı süt satmak istemiyoruz ancak maliyetlerin yüksek olması, süt ve süt ürünlerinin fiyatını da artırıyor. Bu proje ile yem maliyetlerini azaltarak Milas çiftçisine destek sağlamış olacağız" diye konuştu.

"Bu protokol, maliyetlerin yükseldiği bir dönemde süt üreticilerimize katkı sağlayacak"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise tesis ile ilgili bilgi verdi, çiftçilerin sorunlarına değindi. Başkan Aras, şunları kaydetti:

"Flake Yem Üretim Tesisi Protokolü, Milas Süt Üreticileri Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında ortaklaşa imzalanmış bir anlaşmadır. Bölgenin en kurumsal ve güçlü birliklerinden biri olan Milas Süt Üreticileri Birliği, üyelerine yüksek standartta hizmet sunmaktadır. Bu protokol, maliyetlerin oldukça yükseldiği bir dönemde süt üreticilerimize katkı sağlayacak ve en azından yem giderlerinde bir tasarruf imkanı sunacaktır. Ayrıca, projenin geliştirilmesiyle yalnızca üyeler değil, tarım kart sahibi vatandaşlarımız da bu hizmetten yararlanabilecektir.

Tesis, 5 ton kapasiteye sahip olacak ve Milas Organize Sanayi Bölgesi'nde Birlik'e ait bir alanda hayata geçirilecektir. Fabrika inşaatını Süt Birliğimiz üstlenecek olup, biz de flake yem tesisini kurmak için ihaleye çıkacağız. İhalenin yaklaşık maliyetinin 20 milyon TL civarında olması beklenmektedir. Bu projeyi çok kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz ve işletme, Milas Süt Üreticileri Birliği tarafından yürütülecektir. Bu süreçte onlara destek olmaya devam edeceğiz.

"Tarım ve hayvancılığa desteğimiz her daim sürecek"

Tesisin kurulumu sırasında Balıkesir ve Bursa'daki yem tesislerini inceledik ve kapsamlı bir araştırma sonucu bu projeyi hayata geçirme kararı aldık. Tarım ve hayvancılığa desteğimiz her daim sürecek. Özellikle son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle su kaynaklarının korunması üzerine de çalışmalarımız var. Çiftçilerimizin modern tarıma yönelmelerini sağlamak amacıyla projeler yürütüyoruz.

Tarım, bir ülkenin kalkınmasının temelidir. Tarım olmadan sağlıklı gıdaya erişim sağlanamaz. Sanayi ve teknoloji kadar, bir ülkenin tarımının gelişmesi de stratejik bir konudur. Anadolu toprakları çok verimlidir; çiftçilerimize gereken destek sağlanırsa her türlü zorluğun üstesinden gelebilirler. Muğla'mız yalnızca bir turizm kenti değil, aynı zamanda güçlü bir tarım kentidir. Turizm de tarım ürünlerimiz için büyük bir pazar oluşturur; burada ürettiğimizi burada tüketmek ülke kalkınmasına katkı sağlar. Bu yüzden bu protokolün imzalanmasını çok önemsiyorum ve benzer çalışmalarımızı sürdürmekte kararlıyız."

Kaynak: ANKA

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