Muğla'da Tıra Arkadan Çarpan Kamyonetteki 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Muğla'da Tıra Arkadan Çarpan Kamyonetteki 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla\'da Tıra Arkadan Çarpan Kamyonetteki 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza sonucunda sürücü Nurettin Akdeniz ve yolcu Adem Yoldaş hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kamyonetten çıkarılan cenazeler, incelemenin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

10.06.2024 13:59
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Nurettin Akdeniz'in kullandığı 09 UC 846 plakalı kamyonet, Köyceğiz- Fethiye kara yolu Yangı mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonette sıkışan sürücü ve Adem Yoldaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekipleri, Akdeniz ve Yoldaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler incelemenin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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