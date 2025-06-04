Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonu: 73 Gözaltı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "NARKOKAPAN-MUĞLA" operasyonunda 73 torbacının gözaltına alındığını, 43'ünün tutuklandığını ve 30'u hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Yerlikaya, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da dört gün önce yapılan operasyonlarda 73 torbacının yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"NARKOKAPAN-MUĞLA operasyonumuzda 73 torbacı gözaltına alındı. 43'ü tutuklandı. 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak Muğla'da 4 gün önce gerçekleştirdiğimiz operasyonlarda; 73 torbacı yakalandı. Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'Torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı.

'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Operasyonumuzun hazırlıkları 4 ay sürdü. Bu 4 aylık süreçte, Muğla'daki ilçeler tekrar mercek altına alındı. Elde edilen bilgiler büyük bir titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler tek tek delillendirildi. Ve operasyona başladık. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca; Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerinde; 512 Jandarma Timi, 2 Komando Timi, 5 Motorlu Asayiş Timi ve 6 Özel eğitimli Narkotik Köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi.

Muğla Valimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları koordine eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Muğla İl Jandarma Komutanımız ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."