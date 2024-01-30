Muğla\'da Yaya Geçidinde Kaza: Sanığın Cezası İstinafta Bozuldu

MUĞLA'da otomobili ile yaya geçidinde Sıla Akgül'e (15) çarparak ölümüne neden olup, aldığı 3 yıl 4 ay hapis cezası 24 ay taksitle ödenmek üzere 24 bin 300 lira para cezasına çeviren tutuksuz sanık Tolga Yağcı (29), dosyanın istinafta bozulması üzerine yeniden yargılanacak.

Kaza, 14 Aralık 2022'de saat 08.00 sıralarında Muğla- Aydın kara yolu Salihpaşalar mevkisinde meydana geldi. Yatağan'dan Menteşe yönüne giden Tolga Yağcı'nın kullandığı 48 YP 233 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Akgül'e çarptı. Zübeyde Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Sıla Akgül, ambulansla kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yağcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sıla'nın cenazesi ise Menteşe'de Akgedik Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturmanın ardından Yağcı hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yağcı, Muğla 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 17 Ocak 2023'te görülen davanın ilk duruşmasında, 33 gün kaldığı cezaevinden adli kontrol şartı ile tahliye edildi. Davanın 19 Ekim 2023'te görülen 4'üncü duruşmasına; kazada ölen Sıla Akgül'ün annesi Ayşen Akgül, babası Gürkan Akgül, tutuksuz yargılanan Tolga Yağcı ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcı Fatih Geliş, esas hakkındaki mütalaasını verdi.

SAVCI, SANIĞIN 'ASLİ KUSURLU' OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Savcı, mütalaasında sanık Yağcı'nın, Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nin raporuna göre, otomobil ile kavşak yaklaşımındaki seyrini kendisine hitaplı levhalar dikkate alacak şekilde sürdürmediği, aydınlatma bulunmayan mahalde zeminin de ıslak olmasını gözeterek far ışığı altındaki görüş alanını dair yeterli kontrolleri yapmadığını belirtti. Yağcı'nın ilk geçiş hakkını yaya geçidinden geçiş yapmakta olan Sıla Akgül'e vermeyip, kontrolsüzce gerçekleştirdiği seyri sırasında çarptığını kaydetti. Savcı Geliş, mütalaasında olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı nedeniyle otomobil sürücüsü Yağcı'nın 'asli kusurlu' olduğu, ölen Akgül'ün ise kusurunun bulunmadığını belirtti. Mütalaada, sanık Yağcı'nın 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması istendi.

4 YIL HAPİS CEZASI İNDİRİLDİ

Hakim, mütalaaya ilişkin beyanların alınmasının ardından kararını açıklayıp, sanık Yağcı'ya 'taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 4 yıl hapis cezası verdi. Hakim, ardından pişman olması ve cezanın üzerindeki olası etkilerini dikkati alarak, cezasını 3 yıl 4 aya indirdi. Hakim, sanığın ekonomik durumunu da göz önünde bulundurup, verilen hapis cezasını 24 ay taksitle ödenmek üzere 24 bin 300 lira para cezasına çevirerek, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulmasını hükmetti.

SAVCILIK, DOSYAYI İSTİNAFA TAŞIDI

Bunun üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, temel cezanın azlığı ve hapis cezasının paraya çevrilmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunduğu gerekçesiyle mahkemenin kararını istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, Yağcı'ya verilen cezayı az bularak yeniden yargılanmasına karar verdi.