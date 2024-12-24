Muğla'daki Ambulans Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Pilot Tamer Gönül İçin Helallik Alındı - Son Dakika
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Muğla'daki Ambulans Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Pilot Tamer Gönül İçin Helallik Alındı

Muğla'da hastane binasına çarparak düşen ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilot Tamer Gönül için Kocaeli'nin İzmit ilçesinde helallik alındı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

24.12.2024 12:39  Güncelleme: 12:40
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MUĞLA'da hastane binasına çarparak düşen ambulans helikopterde hayatını kaybeden pilot Tamer Gönül (55) için Kocalei'nin İzmit ilçesindeki evinin önünde helallik alındı.

Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans helikopter, 2 gün önce Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin en üst katına çarptı. Çarpma sonucu hasar alan helikopter hastane yakınındaki boş alana düştü. Kazada, sorumlu Pilot Tamer Gönül (55), Pilot Bayram Çiçek (53), Doktor Cengiz Coşkun (54) ve sağlık memuru Selçuk Saykal (34) hayatını kaybetti. Ölen 4 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı da kazaya ilişkin 3 savcı görevlendirdi.

Antalya'da dün düzenlenen törenin ardından Albay Tamer Gönül'ün cenazesi memleketi Kocalei'nin İzmit ilçesine gönderildi. Gönül'ün İzmit'e bağlı Yuvam Akarca Mahallesi Flamingo Sokak'taki oturduğu apartman Türk bayrakları ile donatıldı. Tamer Gönül'ün eşi, Büşra Gönül tabutu başında dua ederken güçlükle ayakta durdu. Gönül'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, evinin önünde helallik alındıktan sonra cenaze namazı için Fevziye Cami'ye götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'daki Ambulans Helikopter Kazasında Hayatını Kaybeden Pilot Tamer Gönül İçin Helallik Alındı - Son Dakika

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