Muğla'daki Helikopter Kazası: Enkaz Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'daki Helikopter Kazası: Enkaz Kaldırıldı

Muğla\'daki Helikopter Kazası: Enkaz Kaldırıldı

Menteşe'deki ambulans helikopter kazasında hayatını kaybedenler için cenaze işlemleri sürüyor.

23.12.2024 02:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da hastaneye çarparak düşen helikopterin enkazı, kaza kırım ekibinin çalışmasının ardından kaldırıldı.

Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ekipleri kaza kırım çalışması yürüttü.

Ekiplerin çalışmasının ardından ambulans helikopterin enkazı vinç yardımıyla tıra yüklendi.

Kırıma uğrayan helikopter detaylı inceleme için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) götürüldü.

Dün sabah saatlerinde Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterdeki sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Çoşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetmişti.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış, Adli Tıp Kurumuna gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilemiş, cenazeler işlemlerinin ardından Antalya ve Mersin'e gönderilmişti.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yerel Haberler, Helikopter, Havacılık, Güvenlik, Menteşe, Güncel, Sağlık, Pilot, Kırım, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'daki Helikopter Kazası: Enkaz Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:16 Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi Trump: Putin benimle en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi
21:54 Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş’in yanıtı daha sert oldu Volkan Demirel demediğini bırakmadı, Şenol Güneş'in yanıtı daha sert oldu
20:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kasiyun Dağı'nda
19:40 AK Parti İstanbul’da il başkanı değişiyor AK Parti İstanbul'da il başkanı değişiyor
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
11:15 190 milyon dolarlık maçta kazanan Oleksandr Usyk oldu 190 milyon dolarlık maçta kazanan Oleksandr Usyk oldu
10:51 Penaltı mı, değil mi Eski hakemler, maça damga vuran penaltı pozisyonunu değerlendirdi Penaltı mı, değil mi? Eski hakemler, maça damga vuran penaltı pozisyonunu değerlendirdi
10:31 Yediemin’e çekilen motosikletini çaldı Yediemin'e çekilen motosikletini çaldı
10:27 Muğla’da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
10:13 Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
10:01 Adana’da Park Halindeki Araçlara Saldırı Adana'da Park Halindeki Araçlara Saldırı
09:28 “Yakışıklı güvenlik“ üniversitede söyleşi gerçekleştirdi, herkes aynı yorumu yaptı "Yakışıklı güvenlik" üniversitede söyleşi gerçekleştirdi, herkes aynı yorumu yaptı
09:21 Pastane şefi tek başına yaşadığı evde ölü bulundu Pastane şefi tek başına yaşadığı evde ölü bulundu
08:53 Türkiye’nin ünlü tekstil devi kapandı, 152 kişi işsiz kaldı Türkiye'nin ünlü tekstil devi kapandı, 152 kişi işsiz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 03:55:28. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'daki Helikopter Kazası: Enkaz Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.