Muğla\'daki Helikopter Kazası: Enkaz Kaldırıldı

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Muğla'da hastaneye çarparak düşen helikopterin enkazı, kaza kırım ekibinin çalışmasının ardından kaldırıldı.

Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterde, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ekipleri kaza kırım çalışması yürüttü.

Ekiplerin çalışmasının ardından ambulans helikopterin enkazı vinç yardımıyla tıra yüklendi.

Kırıma uğrayan helikopter detaylı inceleme için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) götürüldü.

Dün sabah saatlerinde Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin binasına çarparak düşen ambulans helikopterdeki sorumlu pilot Tamer Gönül, pilot Bayram Çiçek, doktor Cengiz Çoşkun ve sağlık personeli Selçuk Saykal hayatını kaybetmişti.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmış, Adli Tıp Kurumuna gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilemiş, cenazeler işlemlerinin ardından Antalya ve Mersin'e gönderilmişti.