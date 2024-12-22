Muğla'daki Helikopter Kazasında 4 Kişinin Cenazesi Gönderildi

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Muğla'da ambulans helikopterin hastane binasına çarpıp düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi Antalya ve Mersin'e gönderildi.

Kazada hayatını kaybeden pilotlar Bayram Çiçek, Tamer Gönül, Dr. Cengiz Çoşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal'ın Muğla Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Pilotlar Bayram Çiçek ve Tamer Gönül'ün Türk bayrağına sarılı tabutları tören mangasının katıldığı askeri törenle, Dr. Cengiz Çoşkun ile acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal'ın cenazeleri ise sağlık ekiplerince 112 ambulanslarına konuldu. Daha sonra hayatını kaybedenler için Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından dualar edildi.

Cenazelerin bulunduğu ambulanslar daha sonra Antalya ve Mersin'e hareket etti.

Törene, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ile Başsavcı Vekili Ali Cenk Düzgün, Muğla İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim, AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'in de aralarında olduğu çok sayıda protokol üyesi ile sağlık personeli katıldı.

Öte yandan yarın Antalya'da cenaze töreni düzenlenmesi bekleniyor.