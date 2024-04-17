Muğla'dan Rusya, Ukrayna, Polonya ve Avusturya'ya ihraç edilecek ürünlerin karantina kontrolleri tamamlandı - Son Dakika
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Muğla'dan Rusya, Ukrayna, Polonya ve Avusturya'ya ihraç edilecek ürünlerin karantina kontrolleri tamamlandı

Muğla\'dan Rusya, Ukrayna, Polonya ve Avusturya\'ya ihraç edilecek ürünlerin karantina kontrolleri tamamlandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinden Rusya, Ukrayna, Polonya ve Avusturya'ya ihraç edilecek portakal ve domates ürünlerinin karantina kontrolleri yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İnspektörleri, ihracat için alınan numuneleri virüs analizi için Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'ne gönderdi ve ürünlerin Bitki Sağlık Sertifikalarını düzenledi. Ayrıca, limon bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolü devam ediyor. Yaprak biti, kırmızı örümcek ve trips zararlılarının daha erken faaliyete geçtiği belirtilirken, yerli çeşit limonlarda kabuklu bit tespit edildi. Uzmanlar, ilaçlamaların bal arılarının uçmadığı saatlerde yapılması gerektiğini vurguladı.

17.04.2024 14:29
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Muğla'nın Ortaca ilçesinden Rusya, Ukrayna, Polonya ve Avusturya'ya ihraç edilecek portakal ve domates ürünlerinin karantina kontrollerini gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü İnspektörleri (uzman ekipleri), ihracat için alınan numuneleri virüs analizi için Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü'ne gönderdi. Ürünlerin Bitki Sağlık Sertifikalarını düzenledi.

Ekipler, pazarda büyük paya sahip olan limon bahçelerinde hastalık ve zararlı kontrolünün devam ettiğini belirtti.

Geçen seneye göre yaprak biti, kırmızı örümcek ve trips zararlılarının daha erken faaliyete geçtiğini bildiren ekipler, yerli çeşit limonlarda kabuklu bite rastlandığını kaydetti.

Uzmanlar, bahçelerde yapılacak ilaçlamaların bal arılarının uçmadığı saatlerde yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'dan Rusya, Ukrayna, Polonya ve Avusturya'ya ihraç edilecek ürünlerin karantina kontrolleri tamamlandı - Son Dakika

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