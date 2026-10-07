Babadağ\'da acı son: Eğitim uçuşu için Fethiye\'ye gelen Rus paraşütçü kayalıklarda can verdi

Babadağ'da acı son: Eğitim uçuşu için Fethiye'ye gelen Rus paraşütçü kayalıklarda can verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eğitim uçuşu yapmak için Fethiye'ye gelen 37 yaşındaki Rusya vatandaşı Aleksandr Kishenet, Ölüdeniz'deki Babadağ pistinden tek başına havalandıktan kısa süre sonra nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde kayalık alana düştü. Olay yerine ulaşan UMKE ve JAK ekipleri, Kishenet'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme sürüyor.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle tekli atlayış yaptıktan kısa süre sonra kayalıklara düşen Rusya uyruklu Aleksandr Kishenet (37), hayatını kaybetti.
BABADAĞ PİSTİNDEN HAVALANDI
Olay, saat 10.30 sıralarında Ölüdeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim uçuşu yapmak için ilçeye gelen Rusya uyruklu Aleksandr Kishenet, 1900 metre rakımlı Babadağ pistinden tekli (single) yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdi. Kishenet, kalkıştan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle kayalıklara düştü.
EKİPLER KAYALIKLARA SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Kishenet'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kishenet'in cansız bedeni morga kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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