Muğla Koku Vadisi’nde lavanta hasadı şenlikle başladı - Son Dakika
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Muğla Koku Vadisi’nde lavanta hasadı şenlikle başladı

Muğla Koku Vadisi’nde lavanta hasadı şenlikle başladı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Menteşe ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi'nde hayata geçirdiği Koku Vadisi Projesi kapsamında düzenlediği Lavanta Şenliği, Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Menteşe ilçesi Yerkesik Yeniköy Mahallesi'nde hayata geçirdiği Koku Vadisi Projesi kapsamında düzenlediği Lavanta Şenliği, Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bitkisel üretimi artırmak, kırsal kalkınmayı desteklemek ve tıbbi aromatik bitki üretimini yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Koku Vadisi Projesi, Lavanta Şenliği ile hasat dönemine başladı. Şenlikte üreticiler ve vatandaşlar lavanta hasadına katılırken, kooperatifler tarafından üretilen katma değerli ürünler de ziyaretçilerle buluştu.

LAVANTA KATMA DEĞERE DÖNÜŞÜYOR

Yerkesik Yeniköy'de Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait arazide yürütülen proje kapsamında S.S. Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadın üreticiler tarafından yetiştirilen lavantalar, Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Distilasyon Tesisi'nde işlenerek uçucu yağ, sabun, kolonya, şampuan ve benzeri katma değerli ürünlere dönüştürülüyor. Üreticiler, yetiştirdikleri ürünleri işleyerek daha yüksek gelir elde etme imkanı bulurken, ürünler MELSA aracılığıyla vatandaşlarla buluşturuluyor.

BUKET KALLEM: "ÜRETİMDEN PAZARLAMAYA KADAR ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı desteklemeye devam ettiklerini belirterek, Menteşe'nin 12 mahallesinde yaklaşık 220 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kallem, destek verilen ürünlerin kooperatifler aracılığıyla işlendiğini ve distilasyon tesislerinde katma değerli ürünlere dönüştürüldüğünü ifade ederek, "Birçok ürünün üretim süreçlerinde kooperatiflerimizi destekliyor, üretilen ürünleri satış noktalarımız ve MELSA aracılığıyla vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Böylece üretimden pazarlamaya kadar uzanan bütüncül bir kırsal kalkınma modeli oluşturuyoruz" dedi.

ÜRETİCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Yerkesik Yeniköy Mahalle Muhtarı Dursun Sefer, Lavanta Şenliği'nin mahallelerinin tanıtımı ve üreticiler açısından önemli bir değer oluşturduğunu belirterek, tarıma verdiği desteklerden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür etti.

Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Feyzullah Ören ise 2019 yılında başladıkları tıbbi ve aromatik bitki üretimini bugün katma değerli ürünlere dönüştürerek Türkiye'nin birçok noktasına ulaştırdıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl ipek böcekçiliği faaliyetlerine de başladıklarını belirten Ören, ürünlere yoğun talep olduğunu ve önümüzdeki dönemde üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Üretici Sibel Mavioğlu da Koku Vadisi Projesi sayesinde lavanta üretimine başladıklarını belirterek, sağlanan desteklerin yalnızca üretim yapmalarını değil, geleceğe daha umutla bakmalarını da sağladığını söyledi.

BAŞKAN ARAS: "ÜRETİCİMİZİN GÜÇLENMESİ MUĞLA'NIN GÜÇLENMESİDİR"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tarımın Türkiye'nin kalkınmasının temel sektörlerinden biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bugün burada üretimin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Üreten köylü bu memleketin can damarı, en büyük güvencesidir. İnsanlarımızın doğdukları yerde üretmeye ve yaşamaya devam edebilmeleri için köylerimize daha fazla yatırım yapmalı, üreticimize daha fazla sahip çıkmalıyız."

Başkan Aras, kadınların ve gençlerin üretime katıldığı güçlü bir kırsal kalkınma modeli oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, üreticilerin yetiştirdiği her ürünün ekonomik değer kazanması için çalıştıklarını söyledi. Aras, "MELSA, üreticimizin ürününü hak ettiği değerden alıyor ve yerel ürünlerin pazarlanmasına öncülük ediyor. Hep birlikte Muğla'yı temsil eden güçlü bir marka oluşturmayı hedefliyoruz. Çalışma arkadaşlarımın her zaman yanındayım. Yeter ki üreticimize destek olsunlar. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi; 'Köylü milletin efendisidir.' Hasadımızın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, üreticilerle birlikte temsili lavanta hasadı gerçekleştirdi. Mor tarlalarda hasat heyecanını paylaşan vatandaşlar, etkinlik boyunca lavanta bahçelerinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek şenliğin renkli atmosferine ortak oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla Koku Vadisi’nde lavanta hasadı şenlikle başladı - Son Dakika

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