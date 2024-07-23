Muğla Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal\'dan Basın Özgürlüğü Mesajı

Güncel

(MUĞLA) - Muğla Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Diliyorum ki 24 Temmuz gazetecilerin dördüncü güç olarak özgür çalışma koşullarına kavuştukları günlerin başlangıcı olur" ifadesini kullandı.

Başkan Köksal, 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Köksal'ın mesajı, şöyle:

"Yüce Önder'imiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Basın, milletin müşterek sesidir' ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu net olarak açıklamaktadır. Özgürlükçü, insan haklarına dayalı demokrasilerde, halkın yönetime katılımının sağlanması ancak ve ancak özgür bir basınla mümkün olabilir. Ülkemizde halkın haber alma hakkı için özveriyle göre yapan basın çalışanları yaşanan ekonomik zorluklar, farklı alanlardaki baskılar ve ağırlaşan çalışma şartları nedeniyle büyük sıkıntı içerisindeler. Diliyorum ki 24 Temmuz gazetecilerin dördüncü güç olarak özgür çalışma koşullarına kavuştukları günlerin başlangıcı olur. Tüm basın mensuplarının Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü'nü kutluyorum."