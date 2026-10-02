Muğla Milas'ta pet şişeye bağlı caretta, 5 kişi tarafından tekneyle kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla Milas'ta pet şişeye bağlı caretta, 5 kişi tarafından tekneyle kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Milas\'ta pet şişeye bağlı caretta, 5 kişi tarafından tekneyle kurtarıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde iple 5 litrelik pet şişeye bağlı sürüklenen caretta caretta, balıkçının bildirmesiyle harekete geçen 5 kişi tarafından kurtarıldı. Yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından tekneye alınan kaplumbağa, ip ve pet şişeden kurtarılıp denize bırakıldı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde iple 5 litrelik pet şişeye bağlı halde suda sürüklenen caretta caretta, tekneyle denize açılan 5 kişi tarafından kurtarılıp, yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Kıyıkışlacık ile Güllük Dalyanı arasındaki açık denizde balıkçılık yapan Nusret Işındağ, deniz yüzeyinde bir caretta carettanın iple 5 litrelik pet şişeye bağlı halde olduğunu fark etti. Işındağ'ın, diğer balıkçılara durumu bildirmesi üzerine İnanç Erbey, Bora Erbey, Sinan Erbey, İnan Erbey ve Ferhat Akkentli harekete geçti. Güllük'ten 'Ninno İbram' isimli tekneyle denize açılan 5 kişi, yaklaşık yarım saat süren arama çalışmasının ardından deniz kaplumbağasının bulunduğu noktaya ulaştı. Tekneye alınan caretta carettanın üzerindeki ip dikkatlice çözüldü. Pet şişeden ve ipten kurtarılan deniz kaplumbağası, güvenli şekilde yeniden denize bırakıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedilirken; kışın balıkçılık, yazın ise turizm taşımacılığı yapan grubun duyarlılığı çevredekiler tarafından takdirle karşılandı.

Kaynak: DHA
Pozitron Emisyon TomografisiHayvan HaklarıKaplumbağaKurtarmaGüncelMilasMuğlaÇevreYaşamDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
İzmir’de Özlem Gültekin Çelik’in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de Özlem Gültekin Çelik'in ölümü soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı
Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar Gündoğdu-Kol yazışmalarında çarpıcı detay! İsimleri verdi, 3 gün sonra derbiye çıktılar
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Fahrettin Altun bambaşka biri oldu Yeni tarzı dikkat çekti Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! Yeni tarzı dikkat çekti
Nereden nereye Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor Nereden nereye! Yasin Kol bir zamanlar güvenlikti, şimdi Türkiye onu konuşuyor
Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı Cezayı duyunca heyete bela okudu Abla-kardeş katili 19 yıl adaletten kaçtı! Cezayı duyunca heyete bela okudu
Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi Motosikletle 302 kilometre hıza çıkıp tek teker yapan sürücünün ehliyeti daimi iptal edildi
20:45
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
19:33
Avrupa borsaları, G7’nin 100 milyon varil kararıyla yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, G7'nin 100 milyon varil kararıyla yükselişle kapandı
18:38
Serdal Adalı’dan “Hakemler Dosyası“ için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin
Serdal Adalı'dan "Hakemler Dosyası" için ilk yorum: Gerekirse 2 hafta daha ligler ertelensin
17:51
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
Özlem Gültekin Çelik’in ölümünde kan donduran WhatsApp mesajları dosyada
17:45
Babaya en acı veda Yaşar’ın gözyaşları yürek yaktı
Babaya en acı veda! Yaşar'ın gözyaşları yürek yaktı
17:38
Altın piyasasında neler oluyor Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
Altın piyasasında neler oluyor? Yatırımcısını önce sevindirdi, sonra üzdü
17:21
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
Askeri geçitte küstah sloganlar: Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım
16:50
Zonguldak’ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
16:49
Ferhat Gündoğdu’nun koltuğu Bünyamin Gezer’e teklif edildi, anında reddetti
Ferhat Gündoğdu'nun koltuğu Bünyamin Gezer'e teklif edildi, anında reddetti
15:41
Kadıköy’de 8 katlı binada yangın Vatandaşlar böyle kurtarıldı
Kadıköy'de 8 katlı binada yangın! Vatandaşlar böyle kurtarıldı
15:38
Rafael Leao, Ronaldo’yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 20:55:08. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla Milas'ta pet şişeye bağlı caretta, 5 kişi tarafından tekneyle kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei