Muğla'nın Dalış Turizmi Potansiyeli - Son Dakika
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Muğla'nın Dalış Turizmi Potansiyeli

Muğla Valisi, ilin su altı dalış turizmi potansiyelini vurguladı, bölgedeki zenginlikler tanıtıldı.

08.11.2024 14:16
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, ilin su altı dalış turizminde yüksek potansiyel barındırdığını belirtti.

Akbıyık, Fethiye ilçesinde bir otelde düzenlenen su altı dalış turizmine ilişkin çalıştayın açılışında, Ege ile Akdeniz'in buluştuğu Muğla'nın, deniz, kum ve güneşin yanı sıra muhteşem doğasıyla ülke turizminin merkezi olduğunu söyledi.

Antik dönemlerden Karia ve Likya uygarlıklarına, Menteşeoğulları Beyliği'nden Osmanlı'ya kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Muğla'nın, dünyanın önemli antik deniz ticaret rotaları üzerinde yer aldığını belirten Akbıyık, "Akdeniz'in berrak suları, Ege'nin eşsiz koyları ve bölgemizdeki tarihi kalıntılar, su altı dalış turizmi alanında yüksek bir potansiyel barındırmaktadır. Turizmi dört mevsime yaymak için ilimizin sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri sürdürülebilir bir anlayışla turizme entegre etmek büyük önem taşımaktadır." dedi.

Teknoloji, eğitim ve ekipman alanındaki ilerlemelerin, su altına daha fazla erişilmesine ve su altı dalış turizminin gelişmesine katkıda bulunduğunu anlatan Akbıyık, bunun, milyonlarca insanı su altı dünyasını keşfetmeye çeken milyarlarca dolarlık bir endüstri haline geldiğini ifade etti.

Akbıyık, Muğla'nın su altındaki zenginliklerinin keşfinin çok eski yıllara dayandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Özellikle Bodrum Yarımadası'nda geleneksel olarak yapılan süngercilik faaliyetleri, ülkemizde su altı arkeolojisinin ve dalış turizminin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Bu tarihi miras, bugün bizi dünya çapında ünlü su altı turizm destinasyonlarına sahip olmaya taşımıştır. Bodrum Kalesi'nde bulunan, Türkiye'nin tek, dünyanın en önemli su altı arkeoloji müzesi olan Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi, bu konuda çok özel bir örnektir. Müze, tarihi kalıntıların sergilenmesiyle su altı mirasımızın korunması ve tanıtılması açısından büyük öneme sahiptir. Bodrum ve çevresindeki dalış noktaları, bu arkeolojik değerlere ulaşım sağlayarak dalış turizminin kültürel boyutuna katkı sunmaktadır. Su altı dalışı, bir turizm faaliyeti olduğu kadar aynı zamanda doğayla bütünleşen bir spor olarak da görülmelidir. Dalış turizmi, hem sportif hem de turistik bir faaliyeti bir araya getirmektedir."

"Küresel dalış pazarı 4 milyar dolar"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak ise Muğla'nın, Türkiye'nin çarpıcı su altı manzaralarına ev sahipliği yaptığına işaret etti.

Bodrum'dan Datça'ya, Marmaris'ten Fethiye'ye kadar kentin zengin biyolojik çeşitliliği ve tarihi kalıntıları bünyesinde barındırdığını vurgulayan Toprak, dalış turizminin bölge ekonomisi ve istihdamına önemli katkılar sağladığını kaydetti.

Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı İlkay Tugay da dalış turizminin, dünyada önemli bir kitle turizmi haline geldiğini belirterek, "Yılın 12 ayı 19 derecenin altına düşmeyen deniz suyu sıcaklığı ve güvenli deniz alanları, su altı dalış turizminde bize önemli fırsatlar sağlıyor. Fethiye bölgesinde her yıl yaklaşık 30 bin su altı dalış faaliyeti yapılmaktadır. Amacımız, sayısal artıştan daha çok uluslararası tecrübeli dalıcıların bölgemize gelmesi." dedi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, Muğla'nın önemli bir su altı dalış turizm merkezi olduğunu söyledi.

Muğla'da turizmi 12 aya yaymak için en iyi argümanlardan birinin de dalış olduğunu anlatan Gülyağı, dalış turizminin, su altı ekosistemini korumaya hassasiyet gösterirken ekonomiye de büyük katkı sağladığını kaydetti.

Küresel çapta dalış pazarının yaklaşık 4 milyar dolar olduğunu vurgulayan Gülyağı, bu pazarın her yıl yaklaşık yüzde 6 büyüdüğünü bildirdi.

Daha sonra düzenlenen oturumlarda, su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, Bodrum'da dalış eğitmeni ve su altı arkeoloğu Aşkın Cambazoğlu, Fethiye'de dalış eğitmeni Mehmet Avcu, Marmaris Dalış Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Durmaz, TGA Dalış Turizm Danışmanı Asutay Akbayır, sunum yaptı.

Oturumun sonunda Tahsin Ceylan, Vali Akbıyık'a kitaplarını takdim etti. Akbıyık da Ceylan'a yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

İdris Akbıyık, Ekonomi, Güncel, Turizm, Çevre, Spor, Son Dakika

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