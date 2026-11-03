Ula'da sele kapılan sürücü, aracı ağaca takılınca tırmanıp hayatta kaldı - Son Dakika
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Ula'da sele kapılan sürücü, aracı ağaca takılınca tırmanıp hayatta kaldı

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Ula\'da sele kapılan sürücü, aracı ağaca takılınca tırmanıp hayatta kaldı
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Muğla'nın Ula ilçesinde sağanağın ardından dağlardan inen sel, 60 yaşındaki Kamuran Kaplan'ın otomobilini yaklaşık 2 kilometre boyunca sürükledi. Aracı bir ağaca takılan Kaplan, ağaca tırmanarak kurtarılmayı bekledi. İhbarla bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri merdiven ve halat kullanarak Kaplan'a ulaştı. Sağlık durumu iyi olan sürücü, tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde de yollar dereye döndü.

Muğla'nın Ula ilçesinde etkili olan sağanak sırasında dağlardan inen sel suları nedeniyle yaklaşık 2 kilometre sürüklenen otomobilin sürücüsü Kamuran Kaplan (60) aracının takıldığı ağaca tırmanarak hayatta kaldı. Ağaçta mahsur kalan Kaplan'ı AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri kurtardı. Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde ise sağanak yağmur nedeniyle yollar dereye döndü.

SEL SULARI OTOMOBİLİ 2 KİLOMETRE SÜRÜKLEDİ

Ula ve Fethiye'de sağanak yağmur etkili oldu. Her iki ilçede de yollar dereye dönerken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ula'nın Gökçe Mahallesi'nde bir sitede yönetici olan Kamuran Kaplan'ın otomobili seyir halindeyken, dağlardan inen sel sularına kapıldı. Yaklaşık 2 kilometre sürüklenen araç, bir ağaca takılarak durdu. Kaplan, aracından çıkıp ağaca tırmandı.

MERDİVEN VE HALATLA KURTARILDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine ağaçta kurtarılmayı bekleyen Kaplan'ın yardımına AFAD, itfaiye ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı jandarma ekipleri yetişti. Merdiven ve halatla ağaca ulaşan ekipler, Kaplan'ı bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kaplan, tedbir amacıyla olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA
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