Muğla Valisi İdris Akbıyık: Turizm merkezlerinde inşaat kısıtlamaları titizlikle uygulanıyor - Son Dakika
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Muğla Valisi İdris Akbıyık: Turizm merkezlerinde inşaat kısıtlamaları titizlikle uygulanıyor

Muğla Valisi İdris Akbıyık: Turizm merkezlerinde inşaat kısıtlamaları titizlikle uygulanıyor

Muğla Valisi İdris Akbıyık, turizm merkezlerinde inşaat kısıtlamalarının titizlikle uygulandığını belirtti. Akbıyık, turizm faaliyetlerinin zarar görmemesi ve olumsuz izlenimlerin engellenmesi amacıyla inşaat faaliyetlerine getirilen kısıtlamaların Muğla'nın marka değerinin korunması ve turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflendiğini söyledi. İnşaat yasaklarına uymayanlar hakkında ise ilgili kanun hükümleri çerçevesinde cezai işlemler uygulanacağını belirtti.

06.06.2024 17:43
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Muğla Valisi İdris Akbıyık, turizm merkezlerinde inşaat kısıtlamalarının titizlikle uygulandığını bildirdi.

Akbıyık, Bodrum Kaymakamlığının toplantı salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm faaliyetlerinin zarar görmemesi ve Türkiye'ye gelen turistlerde olumsuz izlenimler oluşmasına engel olmak amacıyla inşaat faaliyetlerine 15 Mayıs - 15 Ekim tarihleri arasında kısıtlama getirildiğini hatırlattı.

Vali Akbıyık, Kültür ve Turizm Bakanlığının yayımladığı ve turistik yörelerdeki inşaat yasaklarını içeren genelgeyle, turizmin sürdürülebilirliğe kavuşturulmasının ve marka haline getirilip kalıcı niteliğe sahip olmasının amaçlandığını söyledi.

Kısıtlamanın basın ve sosyal medyada zaman zaman yanlış değerlendirildiğini ifade eden Akbıyık, şöyle konuştu:

"İlimiz genelinde inşaat faaliyetlerine getirilen kısıtlamalar, turizm sezonunda yaşanan ses, görüntü ve çevre kirliliğini en aza indirerek, vatandaşlarımızın ve ilimizi ziyaret eden misafirlerimizin huzurunu koruma amacı taşımaktadır. Bu uygulama ile Muğla'nın marka değerinin korunması ve turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir. Valiliğimize gelen ihbar ve şikayetler hassasiyetle değerlendirilerek gerekli işlemler yapılmaktadır. Ayrıca inşaat yasaklarına uymayanlar hakkında ilgili kanun hükümleri çerçevesinde gerekli cezai işlemler uygulanacaktır. Vatandaşlarımızdan da ihbar noktasında destek bekliyoruz. İlimizin turizm potansiyelini en üst düzeye çıkarmak, bu süreçte vatandaşlarımızın ve kenti ziyaret eden misafirlerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla Valisi İdris Akbıyık: Turizm merkezlerinde inşaat kısıtlamaları titizlikle uygulanıyor - Son Dakika

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