Muğla'ya Tarım Yatırımları Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'ya Tarım Yatırımları Müjdesi

07.07.2026 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yumaklı, Muğla'da tarım sektörüne 24 yılda 92 milyar lira yatırım yapıldığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla ziyareti kapsamında Muğla Valiliği, AK Parti ve MHP İl Başkanlıkları ile Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü ziyaretlerinin ardından Muğla Ticaret Sanayi Odası'nda düzenlenen sektör paydaşları toplantısına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Sektörü sadece rakamlarla değil, sahadaki emekle değerlendirmek için saha ziyaretlerine büyük önem verdiğini belirten Bakan Yumaklı, tarım ve ormanın sadece ekonomik bir faaliyet değil, gıda arz güvenliği, kırsal kalkınma ve milli gücün temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

'24 YILDA 3 TRİLYON LİRA TARIMSAL DESTEK SAĞLADIK'

İklim değişikliği ve küresel konjonktürün sektörü etkileyen en önemli risk faktörleri olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, AK Parti hükümetleri döneminde son 24 yılda tarımsal üretimi stratejik bir alan olarak ele aldıklarını söyledi. Sektöre reel rakamlarla yaklaşık 3 trilyon lira tarımsal destek, su ve sulama yatırımlarına ise 4,7 trilyon lira kaynak aktarıldığını belirten Yumaklı, "2002 yılında dünyada 12'nci sırada olan konumumuzu 5 basamak yükselterek 7'nci sıraya çıkardık. Türkiye, 2025 yılında yaşanan don ve kuraklık hadiselerine karşın, tarımsal hasılada ilk defa 80 milyar dolar barajını aşarak 83,2 milyar dolara ulaştı. Bu, cumhuriyet tarihimizin gurur veren bir rekorudur. 'Türkiye'de tarım bitti' diyenler bu tabloyu çok iyi görsün" diye konuştu.

'HAYVANSAL VARLIKTA CİDDİ ARTIŞ SAĞLANDI'

Son 3 yılda tarımsal üretim planlaması, sözleşmeli üretim mevzuatı ve tarım sayımı gibi devrim niteliğinde adımlar attıklarını kaydeden Bakan Yumaklı, yeni hayvancılık yol haritasının meyvelerini vermeye başladığını ifade etti. TÜİK verilerine göre 2023 Aralık ayından bu yana büyükbaş hayvan varlığının yüzde 7, küçükbaş hayvan varlığının ise yüzde 11 arttığını belirten Yumaklı, 'Kırsalda bereket', 'Hayvancılığa destek', 'Kırsalda bereket, küçükbaşa destek' ve 'Güçlü besi, güçlü üretim' projeleriyle bu ivmeyi artıracaklarını söyledi.

Bakan Yumaklı ayrıca, Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle girdi maliyetlerinde yaşanan yükselişi dikkate alarak destek tutarlarını yeniden düzenlemek için çalışmalara devam ettiklerini müjdeledi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 20 milyon tonluk alım kapasitesiyle üreticinin yanında olduğunu belirten Yumaklı, "Üreticimizin bir gram dahi ürünü zayi olmayacak" dedi.

MUĞLA'YA 24 YILDA 92 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

Muğla'nın tarım, orman ve su potansiyeline yönelik son 24 yılda 92 milyar liralık destek ve yatırım yapıldığını dile getiren Bakan Yumaklı, kentte bitkisel üretim miktarının yüzde 70, büyükbaş hayvan varlığının yüzde 142, küçükbaş hayvan varlığının ise yüzde 81 arttığını açıkladı. Muğla'nın su ürünleri yetiştiriciliğinde Türkiye'de 1'inci sırada yer aldığını aktaran Yumaklı, Türkiye'deki çam balının yüzde 80'inin üretildiği kentte arılı kovan varlığının da yüzde 33 arttığını; kentin tarımsal ihracatının ise 48 kat artışla 1,1 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

MUĞLA'YA YENİ YATIRIMLAR MÜJDESİ

Konuşmasının son bölümünde Muğla için yeni müjdeler sıralayan Bakan Yumaklı, "TKDK-IPARD hibe destekleri 10'uncu başvuru çağrısı kapsamında Muğla'dan 12 projeye 154 milyon lira hibe desteği sağlanarak, 288 milyon liralık yatırımın önü açıldı. 30 milyon avro bütçeli 12'nci başvuru çağrısında ise kadın ve genç girişimcilere pozitif ayrımcılık yapılacak.

Seydikemer Süt Organize Tarım Bölgesi, 2026 Yılı Yatırım Programı'na iz ödenekle dahil edildi. Altyapı çalışmaları kısa sürede başlayacak. Milas ilçesinde Sera Organize Tarım Bölgesi kurulmasına yönelik yatırım analizi ve fizibilite çalışmaları başlatıldı. 445 milyon lira maliyetli Yatağan ve Seydikemer Arazi Toplulaştırma Projesi geçen ay tamamlandı. 457 milyon lira maliyetli Ula Yöresi (Gürsu Kaynakları) İçmesuyu Tesisleri ise yılsonuna kadar hizmete alınacak. Muğla üretirse Türkiye güçlenir, kırsal kalkınırsa milletimizin yarınları daha da aydınlanır" dedi.

Kaynak: DHA

Çiftçilik, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Tarım, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'ya Tarım Yatırımları Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorun bir hatası ile hayatı karardı Evden dışarı dahi adımını atamıyor Doktorun bir hatası ile hayatı karardı! Evden dışarı dahi adımını atamıyor
Ulusal elektrik sistemi çöken Küba karanlığa gömüldü Ulusal elektrik sistemi çöken Küba karanlığa gömüldü
Rutte’den Ankara’daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı Rutte'den Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi kritik Rusya mesajı
Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara’da ABD’li senatörleri kabul etti Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da ABD'li senatörleri kabul etti
Sudan’da altın madeni göçtü: 15 ölü Sudan'da altın madeni göçtü: 15 ölü
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu 4 il başkanını daha görevden alacak CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu 4 il başkanını daha görevden alacak
36 kişinin yargılandığı 13 yaşındaki çocuğun istismarı davasında ilk karar 36 kişinin yargılandığı 13 yaşındaki çocuğun istismarı davasında ilk karar
Macron’un Şam ziyareti güneş gözlükleriyle tarihe geçti Macron'un Şam ziyareti güneş gözlükleriyle tarihe geçti
Nevşehir’de önce ağabeyini bıçakla kovaladı, sonra evi ateşe verdi Nevşehir'de önce ağabeyini bıçakla kovaladı, sonra evi ateşe verdi
Gösterdikleri tolerans işe yaramadı Belçika, ABD’yi paramparça etti Gösterdikleri tolerans işe yaramadı! Belçika, ABD'yi paramparça etti

21:50
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Emine Erdoğan’ın elini öpmeye çalıştı
21:08
Külliye’de tarihi NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı
Külliye'de tarihi NATO resepsiyonu: Liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı
21:04
Arjantin’den Mısır karşısında mucizevi geri dönüş
Arjantin'den Mısır karşısında mucizevi geri dönüş
20:19
Beştepe’de resepsiyon Erdoğan çifti, Trump’ı karşıladı
Beştepe'de resepsiyon! Erdoğan çifti, Trump'ı karşıladı
20:03
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu’yu korku sardı Alelacele açıklama
Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, Netanyahu'yu korku sardı! Alelacele açıklama
19:47
Dünyanın hayran kaldığı karşılama Daha önce tek bir lidere yapıldı
Dünyanın hayran kaldığı karşılama! Daha önce tek bir lidere yapıldı
19:33
Beştepe’deki karşılamada dikkat çeken anlar Miçotakis ve eşi gelirken...
Beştepe'deki karşılamada dikkat çeken anlar! Miçotakis ve eşi gelirken...
19:26
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı
19:22
Liderlerin uçakları bir bir Ankara’ya indi Önce eşi, sonra kendisi geldi
Liderlerin uçakları bir bir Ankara'ya indi! Önce eşi, sonra kendisi geldi
18:42
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
18:11
Trump “CAATSA yaptırımları kalkacak“ dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisi dikkat çekti
Trump "CAATSA yaptırımları kalkacak" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 22:08:58. #.0.2#
SON DAKİKA: Muğla'ya Tarım Yatırımları Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.