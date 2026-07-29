Muğla'da orman yangını - Son Dakika
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Muğla'da orman yangını

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'121 EV VE HASTANE TAHLİYE EDİLDİ’Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman dışı alanda çıkıp, ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Muğla Valiliği’nden açıklama yapıldı.

'121 EV VE HASTANE TAHLİYE EDİLDİ'

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde orman dışı alanda çıkıp, ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Muğla Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bölgemizde Seydikemer'deki büyük yangın devam ederken Fethiye Çiftlik, Muğla merkez Yaraş ve Aydın Kuyucak Sarıcaova da çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Seydikemer'de yangınla mücadele çalışmalarında toplam 835 personel görev yapmakta olup; 5 uçak, 18 helikopter, 93 arazöz, 3 ilk müdahale aracı (İMA), 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans sahada aktif olarak kullanılmaktadır. 121 ev, 202 vatandaşımız, Seydikemer Hastanesi geçici olarak tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. İlçede elektrik kesilmiştir. 45 hasta Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Seydikemer Antalya kara yolu ulaşma kapalıdır" denildi.

DUMANDAN ETKİLENEN 1 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan yangında dumandan etkilenen kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan bu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yangından kurtarılan bir keçiye ise ekipler tarafından su verildi.

Yangına müdahale sürüyor.

Cavit AKGÜN-Gülgün KAŞLI/SEYDİKEMER, (Muğla),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'da orman yangını - Son Dakika

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