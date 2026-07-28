Lindsey Graham'ın cenazesinde Trump ve Vance'dan ilginç görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lindsey Graham'ın cenazesinde Trump ve Vance'dan ilginç görüntüler

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, 71 yaşında hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın Washington’daki cenaze törenine katıldı. Dünya liderlerinin de yer aldığı törende Graham için "Hoşuna gitmeyen savaş yoktu" diyerek veda konuşması yapan Trump’ın, tören esnasında Başkan Yardımcısı Vance ve Hazine Bakanı Bessent ile gülüşerek şeker ikramlaşması dikkat çekti. Ağır havanın hakim olduğu katedraldeki o neşeli anlar kameralara anbean yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için Washington Ulusal Katedrali’nde görkemli bir cenaze töreni düzenlendi. Dünya liderlerinin katıldığı törende ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı duygusal konuşmanın yanı sıra, tören esnasında Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Hazine Bakanı Scott Bessent arasında yaşanan ilginç ve neşeli anlar damga vurdu.

CENAZE KOLTUĞUNDA ŞEKER İKRAMI VE GÜLÜŞMELER

Törenin en ciddiyetli ve dini ilahilerin okunduğu anlarında ön sırada yan yana oturan ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Hazine Bakanı Scott Bessent’in arasındaki diyalog kameralara yansıdı.

Görüntülerde; Trump’ın cebinden çıkardığı küçük bir şekeri/şekerciği paketinden çıkarıp ağzına attığı, ardından yanındaki Yardımcısı JD Vance’e dönerek bir tane de ona ikram ettiği görüldü. İkili arasındaki bu samimi anlara Hazine Bakanı Scott Bessent de dahil oldu. Ciddi bir tören ortamında birbirlerine şeker verip espri yapan üçlünün kıkırdayarak gülümsemeleri sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

TRUMP’TAN GRAHAM’A VEDA: "HOŞUNA GİTMEYEN BİR SAVAŞ GÖRMEMİŞTİ"

Yaşanan bu renkli anların yanı sıra Başkan Trump, törende Lindsey Graham’ın anısına kürsüye çıkarak övgü dolu bir konuşma yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de dinleyiciler arasında yer aldığı törende Trump, Graham ile son 10 yıldır çok yakın arkadaş olduklarını vurguladı.

Graham’ın dış politikadaki sert tutumuna takılan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Son derece şahin bir tutuma sahipti. Size şunu söyleyeyim; hoşuna gitmeyen bir savaş görmemişti ama bunu her zaman ülkemizin iyiliği için istiyordu. 30 yılı aşkın bir süredir bu başkentte Lindsey Graham'ın haberi olmadan önemli hiçbir olay yaşanmadı. Cumhuriyetçilerin tarihindeki en olağanüstü dönemde, onun söz hakkı olmadan tek bir tasarı bile kanunlaşmadı."

GÜNEY CAROLINA’DA TOPRAĞA VERİLECEK

11 Temmuz gecesi "ani ve kısa süreli bir rahatsızlık" sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden Lindsey Graham, Washington'daki resmi törenin ardından memleketi Güney Carolina'ya götürülecek. Graham, 29 Temmuz Çarşamba günü ailesi tarafından düzenlenecek özel bir törenle defnedilecek.

Güney Karolina, Lindsey Graham, Donald Trump, ABD Başkanı, Washington, Hakim, Tören, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Donald Trump Lindsey Graham'ın cenazesinde Trump ve Vance'dan ilginç görüntüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan çarpıcı hamle Putin resmen imzaladı Rusya'dan çarpıcı hamle! Putin resmen imzaladı
Hatay’da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu Hatay'da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu
Milyonları ilgilendiren değişiklik e-Devlet detayı dikkat çekti Milyonları ilgilendiren değişiklik! e-Devlet detayı dikkat çekti
Türk vatandaşlarına kötü haber Karadağ’a girişte artık vize istenecek Türk vatandaşlarına kötü haber! Karadağ'a girişte artık vize istenecek
Ankara’da damat dehşeti Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü Ankara'da damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü
Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar
Komedyen Deniz Göktaş’ın tahliye talebine mahkemeden ret Komedyen Deniz Göktaş'ın tahliye talebine mahkemeden ret
Dev şirket, 76 bin kanser davasını bitirmek için 5,5 milyar doları gözden çıkardı Dev şirket, 76 bin kanser davasını bitirmek için 5,5 milyar doları gözden çıkardı
İran’da infaz dalgası sürüyor Protesto davasında 2 kişi daha idam edildi İran'da infaz dalgası sürüyor! Protesto davasında 2 kişi daha idam edildi

23:24
Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti
Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti
23:20
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü
23:09
Fransa orman yangınlarıyla boğuşuyor
Fransa orman yangınlarıyla boğuşuyor
21:58
Libya’nın başkenti Trablus’ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
21:25
Engin Polat’ın sosyal medya hesabına erişim engeli
Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli
21:14
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti’ye geçti
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti
20:25
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Irak, Türkiye’ye günlük 1 milyon varil petrol verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek
19:12
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti’ye geçecek
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek
18:49
İnegöl’de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 00:09:21. #7.12#
SON DAKİKA: Lindsey Graham'ın cenazesinde Trump ve Vance'dan ilginç görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.