Fransa\'daki orman yangınları stratejik askeri tesislere dayandı

Fransa'nın güneybatısında günlerdir etkisini sürdüren orman yangınları, ülkenin savunma sanayisi açısından kritik öneme sahip askeri tesisleri tehdit etmeye başladı. Yangınların, M51 nükleer balistik füze programı ile Rafale savaş uçaklarının üretim merkezlerinin bulunduğu bölgeye yaklaşması üzerine güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

M51 FÜZE PROGRAMININ KALBİ RİSK ALTINDA

Yangınların tehdit ettiği tesislerden biri, ArianeGroup'un Gironde bölgesindeki üretim merkezi oldu. Tesiste, Fransa'nın nükleer caydırıcılık gücünün temel unsurlarından biri olan M51 denizaltından fırlatılan balistik füzelerin katı yakıt itki sistemleri üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Yetkililer, alevlerin tesise ulaşmasını önlemek için çevrede geniş güvenlik koridorları oluşturdu.

RAFALE ÜRETİMİ DE TEHDİT ALTINDA

Alevlerin yaklaştığı bir diğer kritik nokta ise Bordeaux yakınlarındaki Dassault Aviation Mérignac tesisi oldu. Fransa Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra birçok ülkeye ihraç edilen Rafale savaş uçaklarının son montajı bu tesiste gerçekleştiriliyor.

Şirket, tedbir amacıyla bazı faaliyetlerini durdururken, hassas ekipmanların bir bölümünü daha güvenli alanlara taşıdı. Çalışanların önemli kısmının da geçici olarak tahliye edildiği bildirildi.

FÜZE MOTORLARI ÜRETEN TESİSLER DE ETKİLENDİ

Yangınların etkilediği bölgede, Avrupa'nın önde gelen füze motoru üreticilerinden Roxel ile Fransa Atom Enerjisi Komisyonu'na (CEA) bağlı askeri araştırma tesislerinin de bulunduğu belirtildi. Bazı tesislerde faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu, kritik sistemlerin korunmasına yönelik olağanüstü tedbirlerin devreye alındığı ifade edildi.



