İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Gazetecilik, milletimizin haber alma hakkına hizmet eden, kamu adına soru soran, araştıran ve yaşananlara ışık tutan kıymetli bir meslektir. Doğru bilgiye ulaşmanın giderek zorlaştığı bir dünyada, işini hakkıyla yapan gazetecinin emeği, daha da anlam kazanmıştır." dedi.

Çiftçi, ödül töreninde yaptığı konuşmada, basın mensuplarıyla çoğu zaman bir hadisenin ardından, bir açıklama vesilesiyle ya da sahada yürüttükleri çalışmalar sırasında bir araya geldiklerini, bu akşam ise mesleklerine verdikleri emeğin takdir edildiği bir buluşmada beraber olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Her gazetecinin meslek hayatında unutamadığı bir haberin, sesini duyurduğu bir insanın, yetişmek için büyük gayret gösterdiği bir hadisenin bulunduğunu belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Kamuoyu çoğu zaman haberin kendisini görür. O haberin ardındaki uykusuz geceleri, bekleyişi, kimi zaman göze alınan tehlikeyi ise en iyi sizler bilirsiniz. Gazeteciliğin toplum hayatındaki kıymeti de burada ortaya çıkar. Gazetecilik, milletimizin haber alma hakkına hizmet eden, kamu adına soru soran, araştıran ve yaşananlara ışık tutan kıymetli bir meslektir. Doğru bilgiye ulaşmanın giderek zorlaştığı bir dünyada, işini hakkıyla yapan gazetecinin emeği, daha da anlam kazanmıştır."

Mustafa Çiftçi, mesleğin en önemli yükünü muhabirlerin omuzladığını, haberin kaynağına giden, olayın tanığıyla konuşan, duyduğunu araştıran ve gördüğünü teyit edenlerin muhabirler olduğunu ifade etti.

İçişleri teşkilatı olarak basın mensuplarıyla zor zamanlarda aynı sahada bulunduklarına işaret eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bizler, terörle mücadele ederken depremde, selde, yangında, heyelanda vatandaşımızın yardımına koşarken sizler de yaşananları duyurmak için büyük gayret gösteriyorsunuz. Doğru haberin, insanların yardımına yetişmek ve toplumun sağduyusunu korumak bakımından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu yakın mesainin karşılıklı anlayış içinde sürmesini önemsiyoruz. Sizlerin güven içinde çalışabilmesi, doğru bilgiye zamanında ulaşabilmesi, vatandaşımızın sağlıklı biçimde bilgilendirilmesi hepimizin ortak hassasiyetidir."

"Çünkü bir haberin ucunda bir insanın haysiyeti, bir ailenin huzuru, kimi zaman da bütün toplumun güven duygusu vardır." diyen Çiftçi, hakikate sadakatle mesleğini icra eden her basın mensubunun bu emanete sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

"Yayınlarımızın gençlerimiz üzerindeki etkisini de aynı sorumlulukla değerlendirmeliyiz"

İnternet çağında iletişim araçlarının hayatın her alanını kuşattığını, evde, işte ve günlük hayatın hemen her anında yoğun bir içerik akışıyla karşı karşıya kalındığını anlatan Çiftçi, bir görüntünün birkaç saniye içinde milyonlarca kişiye ulaşabilmesinin herkese büyük sorumluluklar yüklediğini söyledi.

Çiftçi, yayımlanan her içeriğin özellikle çocukların ve gençlerin dünyasında bir karşılık bulduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu nedenle çocuklarımızın ve gençlerimizin izlediklerinden nasıl etkilendiği üzerinde dikkatle durmamız gerekiyor. Şiddetin sıradanlaştığı, suçun kazanç ve itibar yolu gibi gösterildiği, silah taşımanın özendirildiği anlatımlar, gençlerimizin zihninde yanlış örnekler oluşturabiliyor. Suç işleyen kişilerin kahramanlaştırılmasına, kötülüğün ilgi çekici hale getirilmesine karşı ortak bir hassasiyete ihtiyacımız var."

Bu konuda başta aileler olmak üzere basın ve medya mensuplarına, özellikle dizi, film ve televizyon yayıncılarına önemli görevler düştüğünü belirten Çiftçi, "Evlatlarımızla konuşmalı, onları anlamalı, hayatlarında kimleri örnek aldıklarını önemsemeliyiz. Yayınlarımızın gençlerimiz üzerindeki etkisini de aynı sorumlulukla değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yürüdükleri Türkiye Yüzyılı yolunda huzurlu bir toplumun ve güçlü bir geleceğin temelinde gençlerin bulunduğunu söyledi.

Gençlerin kendilerine güvenerek, çalışarak, üreterek hayatlarını kurmalarının en büyük arzuları olduğunu dile getiren Çiftçi, bu hedefe ulaşırken medyanın topluma sunduğu örneklerin ve verdiği mesajların çok kıymetli bir yeri olduğuna inandığını ifade etti.

"Her kayıt, adalet arayışının ve insanlığın hafızasının bir parçası oldu"

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Artık bütün dünya Gazze'de yaşanan soykırım gerçeğini ayan beyan biliyor. Bunda, hayatlarını ortaya koyarak çalışan muhabirlerin çok büyük payı var. Onların çektiği görüntüler, ulaştırdığı haberler sayesinde insanlık, yaşanan vahşetle yüzleşti. Her kayıt, adalet arayışının ve insanlığın hafızasının bir parçası oldu."

Gazze'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında görevleri başında şehit olan bütün gazetecileri rahmetle anan Çiftçi, ailelerine ve meslektaşlarına sabır diledi.

Çiftçi, buluşmayı düzenleyen Muhabirler Derneği Başkanı'na, yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, ödüle layık görülen basın mensuplarını tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Yücesan, savaş ve afet bölgelerinde görev yapan gazetecilerin güvenliğine yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, Gazze'de görevleri başında hayatını kaybeden gazetecileri rahmetle andı.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ödüle layık görülen gazetecilere ve kurumların temsilcilerine ödüllerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan da jüri üyelerine ödüllerini verdi.

Anadolu Ajansına ödül

"Yılın kitabı" ödülüne ise AA'nın bir asrı aşan yolculuğunu savaşlar, krizler ve gazetecilik tanıklıkları üzerinden kayıt altına alan "Yüzyılın Tanığı: Anadolu Ajansı'nın Asırlık Öyküsü" adlı çalışmasıyla Atakan Çelik layık görüldü.

"Yılın haber kanalı" ödülü TRT Haber'e, "yılın gazetesi (basılı/dijital)" ödülü Hürriyet gazetesine, "yılın dijital haber platformu" ödülü SavunmaSanayi.org'a, "yılın haber ajansı" ödülü İhlas Haber Ajansına, "Türk dünyasına katkı sağlayan medya kuruluşu" ödülü ise TRT Avaz'a verildi.

Haber başarı ödülleri

"Yılın dosya haberi" ödülü, "Otel yangınında ihmaller zinciri" çalışmasıyla CNN Türk Özel Haberler Müdürü Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman'ın oldu.

"Yılın özel haberi" ödülü, "Saat 9'u 5 geçe hayat durdu" çalışmasıyla TRT Haber'den Duygu Özdemir Barshan ve Furkan Aydın'a verildi.

"Yılın siyasi haberi" ödülüne, "İsrailli muhalif vekil Ofer Cassif (Kasif): 'soykırım' demek yasak" çalışmasıyla TVNET'ten Mevlüt İşli layık görüldü.

"Yılın kulis haberi" ödülünü, "Terörsüz Türkiye'de odak kaymamalı" çalışmasıyla Yeni Şafak'tan Nurbanu Aras Küçüktürkmen aldı.

"Yılın savunma haberi" ödülü, "Gök vatanın kartalları: Bordo bereliler" çalışmasıyla TRT Haber'den Oğulcan Atılgan ve Osman Eken'e verildi.

"Yılın diplomasi haberi" ödülünü, "Gazze'de insanlık sınıfta kaldı" çalışmasıyla Hürriyet'ten Selçuk Böke aldı.

"Yılın polis haberi" ödülüne, "Hırsızın çaldığı araba yolda bozuldu! Film gibi hırsızlık!" çalışmasıyla TRT Haber'den Ferhat Özkaner ve Mustafa Tuncal layık görüldü.

"Yılın ekonomi haberi" ödülünü, "Hedef tek haneli enflasyon" çalışmasıyla NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen aldı.

"Yılın bilim ve teknoloji haberi" ödülü, "Türk mühendisler mobil yürüme robotu geliştirdi" çalışmasıyla TRT Haber'den Seyfi Karadeniz ve Alper Sezen'e verildi.

"Yılın sağlık haberi" ödülüne, "Prematüre bebeğe kalp ameliyatı yapıldı" çalışmasıyla TRT Haber'den Şükrü Altuğ Acer ve Mustafa Aydın Gül layık görüldü.

"Yılın çevre haberi" ödülünü, "Ata'nın emaneti" çalışmasıyla Kanal D'den İbrahim Konar aldı.

"Yılın yaşam haberi" kategorisinde, "Gabar gazisi hayatının aşkı ile evlendi" çalışmasıyla TRT Haber'den Mikail Kurban ve "Babamla kim uğraşacak?" çalışmasıyla DHA'dan Oktay Polat ödüle layık görüldü.

"Yılın kültür-sanat haberi" ödülü, "Geçmişten günümüze at kültürü" çalışmasıyla TRT 2'den Tuğçe Utlu ve Muhammed Emin Şeker ile "Bebek beleme" çalışmasıyla TRT Haber'den Pınar Torlak ve Usame Tosun'a verildi.

"Yılın yargı haberi" ödülünü, "Koruyucu aileye 'duygusal bağ' izni" çalışmasıyla Hürriyet gazetesi köşe yazarı Oya Armutçu, "yılın spor haberi" ödülünü ise "Spor dünyasının gözü İtalya'da" çalışmasıyla A Spor'dan Dündar Keşaplı aldı.

"Yılın yurt haberi" ödülüne, "Tek bacağıyla hayata tutundu" çalışmasıyla TRT Haber'den Hüseyin Atmış ve Fatih Ayaz, "yılın ümit vadeden muhabiri" ödülüne ise "Haber ile birleşen hayatlar" çalışmasıyla TRT Haber'den Birgül Yazıcı layık görüldü.

Ekran ve yayın performansı ödülleri

"Yılın ana haber spikeri" ödülü Star TV Ana Haber Spikeri Nazlı Çelik'e, "yılın haber moderatörü" ödülü TRT Haber'in "Odak Gündem" programı moderatörü Betül Soysal Bozdoğan'a verildi.

"Yılın haber programı" ödülüne TGRT Haber'in "Fatih Atik'le Gündem Ankara" programı, "yılın gündem/siyaset programı" ödülüne CNN Türk'te yayımlanan "Gece Görüşü" programı ve Hande Fırat layık görüldü.

"Yılın sabah haber programı" ödülünü Haber Global'in "Selver Gözüaçık ile Yeni Gün" programı alırken, "yılın öğle haber bülteni" ödülü ATV Haber Spikeri Özlem Aktay'a verildi.

Ödüle layık görülen diğer isimler ise şöyle:

Yılın haber kameramanı: "Özel kuvvetler tatbikatı" çalışmasıyla İhlas Haber Ajansı Kameramanı Gürkan Sayın

Yılın haber görüntüsü: "Ateş altındaki göz" çalışmasıyla TRT Haber Kameramanı Yetkin Torlak

Yılın foto muhabiri: "Yıkımın ortasında yaşam" çalışmasıyla İhlas Haber Ajansı Foto Muhabiri Ahmet Faruk Sarıkoç

Yılın dron görüntüsü: "Kartalkaya otel yangını görüntüsü" çalışmasıyla TRT Haber Kameramanı Seyit Taşdelen ve "Amfibi deniz piyade" çalışmasıyla Haber Global Kameramanı Serdar Altıntepe

Yılın kurgu/edit başarısı: "Suriye ilkler farklar" çalışmasıyla TRT Haber Kurgucusu Oğuzhan Uygur

Yılın yapımcısı: "Şehit tahtında Ömer Halisdemir" çalışmasıyla TRT Haber Yapımcısı Yeliz Uslu Aslan

Yılın yönetmeni: "Zulmün adı 28 Şubat" çalışmasıyla TRT Haber Yönetmeni Alperen Keskin

Yılın köşe yazarı: Hürriyet gazetesi köşe yazarı Nedim Şener

Yılın medya temsilcisi: Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı Okan Müderrisoğlu

Türk basınına katkı ödülü: İhlas Haber Ajansı Ankara Temsilcisi Behçet Aksoy

Yılın dijital içerik/sosyal medya üreticisi: Cansu Canan Özgen

Toplumsal duyarlılık ve sosyal etki ödülü: Erhan Keklik

Türkiye'nin dünyaya uzanan eli özel ödülü: Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile TİKA Başkanı Abdullah Eren

Filistin haberciliği - uluslararası gazetecilik ödülü: RTVE Muhabiri Almudena Ariza

Filistin savaş muhabirliği özel ödülü: Al Jazeera English Muhabiri Hani Mahmoud

Batı Trakya Türk basını özel ödülü: Gündem gazetesi gazetecileri Ozan Ahmetoğlu ve Hasan Hasan ile Çınar FM Yapımcısı ve Sunucusu Necat Ahmet

Eğitime değer katanlar ödülü: Lokman Karataş

İsmail Güneş vefa ödülü: İhlas Haber Ajansı Muhabiri Musa Erdoğan

Meslek onuru ödülü: Bünyamin Şahin

Jüri özel ödülü: Mustafa İstemi.