Muhalefet Bakan Memişoğlu'nu Protesto Etti - Son Dakika
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Muhalefet Bakan Memişoğlu'nu Protesto Etti

TBMM'de bütçe görüşmelerinde muhalefet, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu istifa çağrısıyla protesto etti.

11.12.2024 23:07
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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde muhalefet milletvekilleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu konuşması sırasında 'istifa' sloganıyla sıra kapaklarına vurarak protesto etti.

TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor. Yürütme adına konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, muhalefet milletvekilleri tarafından protesto edildi. Yenidoğan çetesi nedeniyle tepki gösterilen Bakan Memişoğlu'nun konuşması sık sık kesilirken, muhalefet milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak 'istifa' sloganı attı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın uyarısıyla konuşmasına devam eden Memişoğlu'na, yenidoğan çetesi skandalına konuşmasının son bir dakikasında yer vermesi üzerine milletvekilleri yeniden tepki göstererek istifaya çağırdı. AK Parti sıraları ise Memişoğlu'nun konuşmasına sık sık alkışlarla destek verdi.

Kaynak: ANKA

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