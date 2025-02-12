Muhalefetin ''Zahide Yetiş'' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor - Son Dakika
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Muhalefetin ''Zahide Yetiş'' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor

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TBMM Komisyonu'nda yaptığı, "Kadına yönelik şiddet desek de bazen kadınlar da yapıyor" diyen gündüz kuşağı programı sunucusu Zahide Yetiş, Meclis'te milletvekillerinin tepkisini çekti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Elimden gelse o kanalları çıkaracağım listeden" derken, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de, "Bu programlarda dehşet problemli işler oluyor" ifadelerini kullandı.

12.02.2025 23:06
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TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda, gündüz kuşağında yayınlanan "Yeniden Başlasak" programının sunucusu Zahide Yetiş, Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK) ve Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) temsilcileri sunum yaptı.

ZAHİDE YETİŞ: KADINA YÖNELİK ŞİDDET DESEK DE BAZEN KADINLAR DA YAPIYOR

Zahide Yetiş'in komisyondaki sözleri tepki çekti. Yetiş, "Buna, kadına yönelik şiddet desek de bazen kadınlar da bunu yapıyor" derken, DEM'li milletvekilleri komisyonu terk etti. Yetiş ise, "Niye gittiğinizi anlamadım?" diye sordu.

MEHMET EMİN EKMEN: KOMİSYONUN YETİŞ'TEN ÖĞRENECEĞİ NE VAR?"

Yetiş'in komisyonda sunum yapması muhalefet partilerinin tepkilerine neden oldu. Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen genel kurulda yaptığı konuşmada, "Komisyonun Zahide Yetiş'ten öğreneceği ne var? RTÜK'ün dayanamayıp soruşturma açtığı bu hanımefendiden bu komisyon ne öğrenecek? Bir kadının -çok özür diliyorum- porno videosunu, o zavallı kadın diye izlettiler, o kadın bile değildi. Kocası o gün onu öldürse sorumlu kim olacaktı? RTÜK soruşturma açtı. Zahide Yetiş canlı yayında bir kocaya karısına ait diye sahte porno video izlettiğini mi bize anlatacak? Bu sunumun behemehal iptal edilmesi gerekiyor. Bu rezalete, bu çirkefliğe TBMM çatısı altında müsaade edilmemesi gerekiyor" dedi.

"CHP'Lİ BAŞARIR: KADIN MİLLETVEKİLLERİNE HAKARET

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da "Kadına karşı şiddet, ayrımcılık konuşulacaksa Zahide Yetiş ne verebilir?" diye sordu. Başarır, "Bu, parlamentoya, kadın milletvekillerine hakaret. Bu işe yıllarını vermiş bilim insanları varken, Zehide Yetiş burada sunum mu yapıyor? Yazıklar olsun. Sabah kanalları değiştirdiğimde, bazen kendisini seyrederken ben utanıyorum. Elimden gelse o kanalları çıkaracağım listeden" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ ÖZLEM ZENGİN: DEHŞET PROMLEMLİ İŞLER OLUYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise televizyonlardaki sabah kuşağı programlarına ilişkin, "Şu anda Türkiye'de bir kadın kuşağı programları sorunu var. Sadece sabah değil, öğleden sonra da var olan programlarda dehşet problemli işler oluyor" dedi. Bir problem olduğuna ve bunun çözülmesi gerektiğine işaret eden Zengin, "Bu anlatılan şeylerin ekranlarda olmaması için biz parti olarak uğraşıyoruz, hep beraber çalışmamız lazım" diye konuştu.

"GELİP BURADAKİ RAHATSIZLIĞI GÖRMELİLER"

Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir araştırma komisyonu kuruldu. Bu komisyon araştırma yaparken elbette ki televizyon programlarını da incelemek durumunda. Ben, az önce siz söyleyince burada öğrendim, davet edilen kişiyi ve komisyon başkanımızı aradım. Komisyon olarak tüm sabah ve öğleden sonra kuşak programları yapan yapımcı ve sunucuları davet etmişler. Burada siz soruyorsunuz, 'ne öğrenilecek' diye ama bence onlar öğrenmeliler, buradaki rahatsızlığı, olan bitenin Türkiye'ye ne kadar zarar verdiğini, toplumu ne kadar bozduğunu, buradaki rahatsızlığı görmeliler. Aynı zamanda bizler komisyonun çalışmalarını tamamlamasından sonra burada düzenlemeler yapmalıyız. Bu konularla ilgili herhangi bir indirime yol açacak, iyi hal indirimi de dahil olmak üzere bu konuyla ilgili muhakkak suretle kolay bir yönteme müsade etmeyecek düzenlemeler yapmamız lazım. Aynı şey televizyon yayıncılığı için de geçerli."

"BU PROGRAMLAR TÜRKİYE İÇİN ÇOK ZARARLIDIR"

Zengin, Zahide Yetiş'in komisyona davet edilmesinin kesinlikle kendisine ya da sabah kuşağı programlarına bir destek anlamına gelmediğini savundu. Zengin, "Bu programlar Türkiye için çok zararlıdır. Bu programların kesinlikle ortadan kalkması için sadece ceza yaptırımı yetmez, muhakkak RTÜK yapmalı, onun da ayrıca altını çiziyorum ama onun da dışında kadın programlarının dünya standartlarına uygun, Türkiye'de yaşayan insanların değerlerine uygun, topluma, aileye zarar vermeyecek bir forma dönüşmesi TBMM'deki her milletvekilinin sorumluluğudur" diye konuştu.

Muhalefetin \'\'Zahide Yetiş\'\' isyanına AK Partili Zengin\'den yanıt: Dehşet işler oluyor

Ali Mahir Başarır, Zahide Yetiş, Özlem Zengin, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhalefetin ''Zahide Yetiş'' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Çelikk:
    Kapatın Gitsin Programları Kimsenin Gücü Yetmiyor Gereksiz Öğretici Hiç Birşey Yok Saçma Sapan 36 1 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Bu programlar yüzünden toplum yozlaştı, 22 1 Yanıtla
  • Ismail Bayrak (ayşe bayrak):
    kötülüğü normalleştiren proğramlar… yazık 15 0 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Programa gelene kadar Türkiye'ye zararlı neler var neler :)))) 11 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    EVET DEHŞET MİLLETİN GOZU ONUNDE YİGENİNIN CUMHURBAŞKANI ILE TANIŞMASI GIBI 4 0 Yanıtla
  • yılmaz yuksel:
    şimdi bu programlara hükümetin gücü yetmiyor mu anlayamadım. 0 0 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Milletvekillerinin klası sarsılmış, sizin zırvalarınıza da biz katlanıyoruz, ayrıca bu tür programlarıda sizin kibirlerinizi de tasvip etmiyoruz. 0 0 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Özlem'e mi kaldı aile yapımız. İçine ettiğiniz ailemizin üzerinden elinizi bir çekseniz. Çocukları fenomenler eğitiyor, baba devre dışı, anne devre dışı. Allah'ın emri dururken muhalif yasayla yöneticilik yapmak şirk değil miydi. Hani din, baş örtünü sevsinler 0 0 Yanıtla
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