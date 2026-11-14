Muharrem Erkek, YENİ Parti kurultayında düzeni mutlaka değiştireceklerini söyledi

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Türkiye'nin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini kaybetmek üzere olduğunu belirterek, "Hukuk devletinin olmadığı bir yerde adalet olmaz. Adaletin olmadığı yerde hiçbir ekonomik krizi çözemezsiniz. Bugün nüfusumuzun neredeyse yarısı, emekliler, asgari ücretliler, işsizler, milyonlar açlıkla mücadele ediyor. Onun için bu düzeni mutlaka değiştireceğiz" dedi.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'nda ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. "1. Kurultayımızdan Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve cezaevindeki tüm yol arkadaşlarımıza selam olsun" diyen Erkek, YENİ Parti'nin muhalefette yeni bir adres olması için kurulmadığını söyledi.

Erkek, milletin YENİ Parti'yi kurduğunu vurgulayarak, "Milletimiz bir yol açtı, bir yol gösterdi. Çünkü iktidar olmak zorundayız. Bu düzeni değiştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Erkek, şöyle konuştu:

"Ülkemiz bir mutlakiyete sürüklendi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şahıs devletine sürüklendi. Bu düzeni değiştirmek zorundayız. Bu sistemi değiştirmek zorundayız. Bakın burada inanılmaz bir coşku var. İnanılmaz bir katılım var. Türkiye'nin her yerinden üyelerimiz, seçmenlerimiz, vatandaşlarımız bugün Ankara'da. Burada milli mücadele ruhu var. Çünkü bugün gerçekten Türkiye demokratik, laik, sosyal hukuk devleti niteliklerini büyük ölçüde kaybetmek üzere. Bir uçuruma doğru sürükleniyor. Çünkü kuvvetler ayrılığı yok. Kuvvetler ayrılığının olmadığı bir yerde hukuk devleti olmaz. Hukuk devletinin olmadığı bir yerde adalet olmaz. Adaletin olmadığı yerde hiçbir ekonomik krizi çözemezsiniz. Bugün neredeyse nüfusumuzun yarısı açlıkla, yoksullukla mücadele ediyor. Emekliler, asgari ücretliler, işsizler, milyonlar açlıkla mücadele ediyor. Onun için bu düzeni mutlaka değiştireceğiz. O yüzden bu kurultay çok önemli. 1. Kurultayımız YENİ Parti'mizin kuruluş kurultayı ülkemize hayırlı olsun."